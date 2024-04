Moeder Suzanne Schulting slaat haar wedstrijden over: 'Maar ze is niet bang'

Het leven lacht Suzanne Schulting weer iets meer toe. De 26-jarige shorttrackster en langebaanschaatsster herstelt goed van haar enkelblessure en ondertekende onlangs een contract bij Jumbo. Schulting had een bewogen shorttrackseizoen achter de rug, waarin ze een pauze inlaste en op de WK in Rotterdam ook nog eens haar enkel brak.

"Ik ben vorig seizoen in het tweede gedeelte van start gegaan en had te maken met CMV-virus, het broertje van Pfeiffer", vertelde Schulting vrijdagavond bij BEAU. "Daardoor was ik ontzettend vermoeid en had ik oververmoeidheidsklachten, waardoor ik de hele zomer niet kon trainen zoals ik wilde. Ik moest verplicht rust houden en stroomde veel later in, waardoor mijn eerste wereldbekerwedstrijden pas in februari waren", blikte ze terug.

Schulting miste daardoor onder meer ook de NK en EK shorttrack. "Als je zó moe bent, is het lastig om veerkrachtig te zijn", stelde Schulting, die dolgraag wilde beginnen, maar: "Artsen hielden me tegen. Nu, met die enkel, en met alles wat er speelt, ik voel me super goed. En het schaatsen op het WK ging fantastisch, het voelde echt weer als mezelf."

Moeder kijkt niet

In maart brak Schulting haar enkel bij de WK in Rotterdam Ahoy. Het bewees dat shorttrack een gevaarlijke sport is, ook gezien de schaats die Schulting ooit in haar rug kreeg tijdens een training. Haar moeder kijkt niet naar haar wedstrijden, al is het gevaar van de sport daar niet de voornaamste reden van. "Ze vindt het gewoon meer spannend", aldus Schulting.

"Ze wil natuurlijk dat ik het heel goed doe. Maar ze is niet bang. Ja tuurlijk is er altijd een risico, dat is de sport. Dat hoort bij shorttrack, maar dat maakt het ook juist zo mooi. Dat er risico's bij zitten. Mijn moeder vindt het gewoon heel spannend."

Jumbo

Schulting maakt vanaf komend seizoen deel uit van schaatsteam Jumbo, dat zich ook gaat focussen op het shorttrack. "Shorttrack blijft mijn main focus. Maar, ik wil mezelf blijven uitdagen. Ik langebaan al mijn hele leven, dus ik vind dat heel belangrijk. Het is heel bijzonder dat er drie shorttrackdames naar Jumbo gaan."