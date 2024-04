Arne Slot krijgt pikante bijnaam: 'Geschikte scheldnaam voor fans van Liverpools concurrenten'

Arne Slot. Die naam rolt bij Nederlanders probleemloos van de tong. Maar voor voetbalfans in Engeland vergt het enige oefening. Nu de Feyenoord-trainer op weg lijkt naar Liverpool, zullen ze snel en hard moeten oefenen om die naam fatsoenlijk uit te spreken. Bij enkelen lukt dat niet zo goed, maar zo stuitten ze wel op een pikante bijnaam voor Slot.

Op X noemen sommige voetbalvolgers Arne Slot namelijk Arne Slut. Terwijl het ook voor Engelstaligen niet lastig is om 'Slot' correct te spreken, want dat is het Engelse woord voor 'sleuf' of 'groef'. Zijn voornaam is wel een tongbreker voor Engelstaligen. Die zijn gewend om een 'e' aan het einde van een woord uit te spreken als 'ie'. Dan krijg je dus 'Arnie' en dat lijkt weer enigszins op 'horny'. Horny Slut dus. Of om het nog bonter te maken, want de creativiteit van X-gebruikers kent geen grenzen, 'Arse Slut'.

Scheldnaam

Het is trouwens niet zo dat Liverpool-fans nou massaal van plan zijn om Arne Slot om te dopen tot Horny Slut. Eerder is het zo dat ze vrezen dat fans van rivaliserende clubs hem zo zullen noemen. "Arne Slut, dat is absoluut een geschikte scheldnaam voor fans van concurrenten", tweet iemand. Een ander schrijft: "Als hij zijn eerste wedstrijd verliest met 5-0 tegen Aston Villa, dan noemen we hem Arne Slut. Ik kan niet wachten."

Erik ten Hag

Ook Erik ten Hag, de trainer van Manchester United, ontkomt niet aan zulke puberale bijnamen. Hij wordt weleens Erect then Shag genoemd. Vrij vertaald: eerst een erectie, dan vrijen. De Nederlanders hebben niet alleen deze oversekste bijnaam gemeen: beiden zijn kaal en komen uit het oosten van het land.

Liverpool

De verwachting is dat er snel vanuit Feyenoord of Liverpool bevestiging komt dat Slot de overstap maakt van de Eredivisie naar de Premier League. Slot zal wel wat twijfels weg moeten nemen, want diverse analisten menen dat hij nog te weinig heeft bewezen op het hoogste niveau. Ex-topkeeper Peter Schmeichel vindt dat alle positieve praatjes over Slot lijken op die over Erik ten Hag, toen die in 2022 naar Manchester United ging. Maar die heeft weinig waargemaakt van de beloftes over aanvallend voetbal en veel goals.

Man I can't 😭😭😭😭😭 someone said Horny Slut as banter name for Arne Slot

This is even better than Erect Then Shag — HøjlundSzn (@Sankruth_LUHG) April 27, 2024

Arne Slot sounds like Horny Slut 😭 — Amit N (@mcfc_amit) April 27, 2024

I hope Arne Slut likes spending money and he's not a miser like Klopp Sha, na there we go get issue



Players wanted to play for Klopp cuz of who he was, he had that aura and he banked on it. Slot doesn't have that — Dayó (@D1juny) April 27, 2024

Arne Slut vs Ten Shagger



Next season go sweet. — OLAWALE (@wallacemenace) April 27, 2024

arne slot he’s never gonna stop

already a slut im never gonna stop

hardly a sloth he’s never gonna stop — LFCjoeseph (@LFCjoeseph) April 27, 2024

his slander name is gunna be arne slut we are cooked https://t.co/On5IJL5xeR — Mansa Musa (@_notnalii) April 23, 2024