'Deal Viaplay met Formule 1 nog geen uitgemaakte zaak vanwege ontbrekende financiën'

Het leek in kannen en kruiken, de Formule 1 bij Viaplay tot en met 2029, maar er is een kink in de kabel gekomen. De streamingsdienst is namelijk op zoek naar geld om de deal met het Formula One Management (FOM). Dus is er nog een klein beetje hoop voor Ziggo Sport.

Viaplay heeft nog altijd een voorsprong ten opzichte van VodafoneZiggo, alleen de strijd is volgens TotaalTV nog niet gestreden. Een officiële aankondiging van een langere samenwerking tussen Viaplay en de F1 ontbreekt nog omdat de streamingsdienst geen bankgarantie kan overleggen. De komende weken heeft Viaplay de tijd om dat allemaal te regelen.

'Viaplay betaalt 45 miljoen per jaar voor rechten Formule 1: Max Verstappen nog jarenlang te zien op streamingsdienst' Formule 1 blijft de komende jaren nog te zien bij Viaplay. Volgens De Telegraaf heeft de Scandinavische streamingsdienst een nieuwe deal gesloten. Jaarlijks betaalt Viaplay waarschijnlijk 45 miljoen euro voor de rechten, waardoor het tot 2029 is verzekerd van Formule 1.

Volgens De Telegraaf en NOS bood VodafoneZiggo meer dan Viaplay, maar het feit dat de Formule 1 bij ViaplayTV op het open net te zien is zou een doorslaggevende rol hebben gegeven. Het zou 45 miljoen per jaar betalen aan het FOM voor de rechten van de Formule 1. Maar dat geld moeten ze wel eerst zien te regelen. Het Zweedse mediabedrijf wilde niet reageren op de zaak.