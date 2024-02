Deze bekende (oud-)voetballers werden eerder geschorst voor dopinggebruik

Paul Pogba heeft op donderdag te horen gekregen dat hij voor vier jaar is geschorst vanwege het gebruik van doping. Hij mag tot 2028 niet in actie komen op het voetbalveld. De 30-jarige Fransman is niet de eerste voetballer die geschorst wordt voor dopinggebruik. Lees hieronder welke bekende (oud-)spelers voor dit vergrijp een tijd aan de kant moesten staan.

André Onana

André Onana is waarschijnlijk de naam die bij veel Nederlandse voetbalfans als eerste naar boven komt als het gaat om een dopingschorsing. De toenmalig keeper van Ajax werd in 2021 voor twaalf maanden geschorst, nadat hij volgens eigen zeggen per ongeluk een pilletje van zijn vrouw had genomen. Daarin zat het verboden middel Furosemide.

De straf voor Onana werd in hoger beroep teruggebracht van twaalf naar negen maanden, maar hij keepte niet veel meer bij Ajax. Ondertussen staat hij onder contract bij Manchester United, nadat hij Ajax verliet voor Inter.

Pep Guardiola

De huidig succescoach van Manchester City heeft ook ooit op het strafbankje moeten zitten. Hij werd in 2021 betrapt op het gebruik van nandrolon, een verboden anabole steroïde. De Spanjaard speelde toen bij het Italiaanse Brescia. Volgens hem kwam dat door vervuilde voedingssupplementen. Guardiola werd voor vier maanden geschorst.

Alejandro Gómez

Alejandro 'Papu' Gómez is een voetballer die op dit moment een dopingschorsing uitzit. Vlak voor het WK van 2022 nam hij een slaapmiddeltje van een van zijn kinderen, maar hij meldde dit niet bij de doktoren. Hij speelde vervolgens twee wedstrijden op het WK in Qatar. Gomez werd uiteindelijk pas in oktober 2023 geschorst. De Argentijn staat nu onder contract bij het Italiaanse Monza.

Edgar Davids

Op de lijst van dopingzondaars staan ook een paar Nederlanders. Davids werd in 2001 net als Guardiola schuldig bevonden aan het gebruik van nandrolon. Hij speelde toen bij Juventus en zei dat dat kwam door zijn oogdruppels. De FIFA geloofde daar niks van en schorste hem voor vier maanden.

Jaap Stam

Bij Stam werd in 2001 ook nandrolon gevonden. De bikkelharde verdediger was toen bezig aan zijn eerste seizoen bij Lazio. Hij heeft het gebruik van doping altijd ontkend, maar de FIFA schorste hem eveneens voor vier maanden.

Diego Maradona

De grootste voetballer op deze lijst is toch wel Diego Maradona. De Argentijn kon maar moeilijk van de cocaïne afblijven, wat in 1991 resulteerde in een positieve test op het middel. Dat leverde Pluisje, toen speler van Napoli, een schorsing van vijftien maanden op.

Maar Maradona had overduidelijk niet geleerd van zijn fouten. Tijdens het WK van 1994 vierde de Argentijn op een wel heel uitbundige manier, met uitpuilende ogen, een goal tegen Griekenland. Hij was duidelijk onder invloed en dat bleek ook na een test: er werd efedrine in zijn bloed gevonden. Zijn WK was direct ten einde. Tekst loopt door onder de video.

Kolo Touré

In 2011 bekende Touré schuld aan het gebruik van dieetpillen van zijn vrouw. De Ivoriaanse verdediger van Manchester City werd daarop voor zes maanden geschorst.