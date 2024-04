Dit is de opvolgster van Irene Schouten: NK-winnaar die flinke fysieke problemen overwon

Merel Conijn is pas 22 jaar, maar heeft er al een heel schaatsleven op zitten. Na goud op de NK allround én een lange afwezigheid door fysieke problemen, moet zij bij Team AH-Zaanlander de opvolgster van goudhaantje Irene Schouten worden.

In december 2021 reed Conijn op 20-jarige leeftijd twee persoonlijke records, op de 3000 meter en 5000 meter. Dat deed zij in Heerenveen bij het olympisch kwalificatietoernooi. Het was nét niet genoeg voor de Olympische Spelen - ze kwam 0,01 én 0,1 seconde tekort - maar zij mocht als reserve wel mee naar de Winterspelen in Peking van 2022 en liep daar mee met de openingsceremonie. Overigens staan die twee PR's nog altijd op die afstanden, wegens fysieke problemen die zij later in haar carrière opliep.

Conijn liet zich vervolgens gelden aan het begin van 2022. Op 20-jarige leeftijd won zij de NK allround, voor onder anderen Joy Beune en Melissa Wijfje. Een enorme prestatie, ondanks de afwezigheid van Antoinette Rijpma-de Jong en Schouten op dat toernooi. Conijn werd derde op de 500 meter, tweede op de 1500 meter en 3000 meter en was de snelste op de 5000 meter. Op dat moment reed zij voor Team Worldstream-Corendon.

Na 2021/2022 ging Conijn bij Team Jumbo-Visma rijden. Daar kon zij nooit laten zien wat ze eigenlijk wilde laten zien, want zij kreeg te maken met flinke fysieke problemen door een calciumtekort. Zo werd zij een jaar na haar zege op de NK allround opeens zesde, achter meerdere vrouwen die zij een jaar eerder nog versloeg. Denk daarbij aan Beune, Robin Groot en Esther Kiel.

Calciumtekort door lactose-intolerantie

Conijn mag door lactose-intolerantie geen zuivel eten. Ze deed niet aan bepaalde diëten - verklaarde ze later aan Schaatsen.nl - maar luisterde naar haar lichaam voor wat ze wel en niet nodig had. "Dit keer heeft dat mij de das omgedaan. Ik was gewend met de jongens mee te trainen en wilde niet minderen in arbeid. Alleen had ik niet meer dezelfde energie voor de arbeid die ik moest leveren. Toen heb ik mezelf over de kop gewerkt."

Uiteindelijk was het trainer Jac Orie van Jumbo-Visma die doorkreeg dat haar problemen met een calciumtekort te maken hadden. Conijn ging meteen extra calcium slikken, maar had achteraf even aan de rem moeten trekken. "Ik had mijn botten afgebroken. Om dat te herstellen mocht ik twaalf weken niet trainen vanaf april. Daarna begon ik met een beetje wandelen. Maar ik wilde helemaal niet wandelen, ik wilde heel veel uren op de fiets zitten. Erg frustrerend."

Na een lange herstelperiode kwam Conijn dit seizoen weer boven water. Op de NK allround van 2024 werd zij derde, door onder meer de 5000 meter te winnen. Ze reed zelfs een PR (persoonlijk record) op de 1500 meter en bewees daarmee op de weg terug te zijn. En nog altijd is Conijn pas 22 jaar en heeft zij dus nog een hele toekomst voor zich.

Opvolgster van Irene Schouten

Na twee seizoenen bij Jumbo-Visma stapte Conijn na het seizoen 2023/2024 over naar Team AH-Zaanlander. Daar was net Irene Schouten, koningin van de lange afstanden, gestopt. Schouten won onder leiding van Jillert Anema alles wat er te winnen viel. Zij pakte goud op de 3000 meter, 5000 meter en massastart op de Olympische Spelen van 2022.

Anema was dus op zoek naar haar opvolgster en hoopt die met Conijn te hebben gevonden. De schaatsster uit Amsterdam heeft nog haar hele carrière voor zich en bewees op jonge leeftijd al met de besten ter wereld mee te kunnen. Bij Sportnieuws.nl gaf Conijn al aan haar wat doelen zijn bij haar nieuwe team: "Ik wil naar de Olympische Spelen in Milaan. Dat heeft prioriteit."