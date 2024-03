Merel Conijn sluit met overstap naar Team AH-Zaanlander zware periode af: 'Dat wil ik nooit meer'

Team AH-Zaanlander maakte donderdag de komst van Merel Conijn bekend. De 22-jarige schaatsster komt over van Jumbo-Visma en tekent een contract tot en met de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan bij de ploeg van Jillert Anema. Daar was een plekje vrijgekomen na het stoppen van Irene Schouten. Conijn vertelt hoe de transfer tot stand kwam.

"Het is eigenlijk heel snel gegaan", zegt Conijn tegen Sportnieuws.nl over haar transfer. De 22-jarige schaatsster had direct een goed gevoel bij de ploeg van Anema: "Je gaat in gesprek en dan ga je op je intuïtie af. Ik ben nog een week op vakantie gegaan en toen heb ik de knoop doorgehakt."

Wat spreekt haar precies aan bij haar nieuwe ploeg? "Dat ze voornamelijk handelen op basis van gevoel, dat trok me heel erg aan. Ze stralen uit dat ze een sterke ploeg zijn", vertelt Conijn over AH-Zaanlander. "Ik had behoefte aan een frisse start. De rijders zijn lekker nuchter, voor mijn gevoel past dat goed bij mij."

Schaatsploeg van Jillert Anema heeft opvolgster gestopte Irene Schouten binnen Het was een grote schok voor Team AH-Zaanlander dat Irene Schouten besloot om na het afgelopen schaatsseizoen mee te stoppen. De ploeg van Jillert Anema moest dus op zoek naar een nieuwe rijdster voor de lange afstanden en heeft die gevonden. En daarmee zet de leegloop bij Jumbo-Visma zich voort.

Vertrek bij Jumbo-Visma

Conijn reed sinds 2022 voor Jumbo-Visma, maar door gezondheidsproblemen vielen de resultaten wat tegen. De schaatsster kampte met een calciumtekort, miste daardoor een volledige zomer en begon dus met een flinke achterstand aan het seizoen. Ze heeft in die periode goed geleerd om naar haar lichaam te luisteren en verwijt de ploeg dan ook niets.

"Het waren twee leerzame jaren bij Jumbo-Visma en ik heb goed samengewerkt met Jac Orie", vertelt Conijn. Ze sloot de periode bij de ploeg ook nog enigszins goed af, want tijdens de NK allround in februari leek ze weer op de goede weg. Ze won de 5000 meter en eindigde als derde in het eindklassement.

Overzicht schaatsteams: welke schaatser zit bij welke ploeg in 2024/2025? Vakantie voor de schaatsers nu het seizoen afgelopen is? Dat valt nog tegen: een deel van de schaatsers is bezig met het tekenen van contracten bij nieuwe ploegen. Zo heeft Jutta Leerdam officieel haar contract nog niet verlengd bij Jumbo-Visma. Tijd voor een overzicht.

Probleem is opgelost

Het goede nieuws voor Conijn en haar nieuwe ploeg is dat die problemen inderdaad verleden tijd lijken te zijn: "Ja, dat is helemaal achter de rug." Ze hoopt zoiets dan ook nooit meer mee te maken: "Ik ben wel geschrokken wat er gebeurd is. Dat wil ik nooit meer."

Blik op Milaan

Het grote doel van Conijn de komende twee jaar is duidelijk: "Ik wil naar de Olympische Spelen in Milaan. Dat heeft prioriteit." Stiekem hoopt ze natuurlijk erop om in Italië voor de medailles mee te doen: "Als je er eenmaal bent, dan wil je daar voor gaan."

Gestopte Schouten

Schouten kondigde na het afgelopen seizoen aan te gaan stoppen met schaatsen. Daarmee verraste ze de hele schaatswereld, waaronder haar eigen coach Anema, die de beslissing niet begreep.