Schaatsteam Jumbo haalt met Angel Daleman (17) opvolger Jutta Leerdam binnen: veel betere tijden op die leeftijd

Angel Daleman is door schaatsteam Jumbo binnengehaald als versterking. Het team liep de laatste weken behoorlijk leeg: onder meer Jutta Leerdam vertrekt bij het voormalig sterrenteam. Maar met de zeventienjarige alleskunner Daleman ziet de toekomst er stukken minder somber uit voor Jumbo.

De schaatster uit Leiderdorp heeft de afgelopen seizoenen zo ongeveer alles gewonnen, nationaal en internationaal, wat ze op haar leeftijd kon bereiken. Daleman werd tweemaal achtereen wereldkampioene allround bij de junioren, pakte zes gouden afstandsmedailles op de WK junioren en veroverde goud op de 500 en 1500 meter bij de Jeugd Olympische Spelen in Zuid-Korea. Ook in het shorttrack is Daleman succesvol, onder meer met een bronzen plak op de 1000 meter bij de WK shorttrack junioren.

Junioren

De op 25 maart 2007 geboren Daleman mag nog een jaartje meedoen in het circuit voor junioren. Afgelopen seizoen snoepte ze al een beetje van het echte werk bij de volwassenen. Ze deed bij de NK afstanden mee op de 1500 meter, eind 2023 toen ze dus nog zestien was, en werd tiende.

Het zal haar doel zijn om komend seizoen zich vaker te mengen tussen de allergrootste namen in de schaatsereld. En kijk je niet alleen naar haar erelijst, maar vooral ook naar haar persoonlijke records, dan kun je niet anders dan concluderen dat ze de potentie heeft om snel door te breken.

Angel Daleman versus Jutta Leerdam

Laten we Dalemans persoonlijke records bijvoorbeeld vergelijken met de beste tijden van Jutta Leerdam in het seizoen 2015/2016, waarin zij zeventien jaar was.

Afstand PR Angel Daleman PR Jutta Leerdam op haar 17e 500 38,56 (Heerenveen) 40,39 (Heerenveen) 1000 1.16,29 (Inzell) 1.19,55 (Heerenveen) 1500 1.56,70 (Heerenveen) 2.04,79 (Heerenveen)

PR's

Daleman is op Leerdams favoriete afstand, de 1000 meter, op haar zeventiende dus sneller dan Leerdam (nu 25) acht jaar terug was. Natuurlijk is de vergelijking tussen Inzell en Heerenveen, op andere momenten, niet honderd procent neutraal: de ijskwaliteit is niet constant, mede door de luchtdruk en andere omstandigheden. En Inzell ligt hoger. Maar een verschil van dik drie seconden kan niet louter daardoor worden verklaard. En 1,8 seconde verschil op de 500 is een gigantisch gat.

Ook in het seizoen 2016/2017 reed Leerdam nog niet zo snel als de zeventienjarige Daleman nu. Dat seizoen piekte Leerdam met 1.17,52. Wel ging de achttienjarige Leerdam op het snelle ijs van Salt Lake City net onder het PR op de 500 meter van de zeventienjarige Daleman in Heerenveen: 38,26 versus 38,56.

Shorttrack

Dat Jumbo zijn zinnen had gezet op Daleman is geheel begrijpelijk − al is ze eigenlijk vooral in haar rol als shorttracker aangetrokken, in een pakketje samen met Suzanne Schulting en Selma Poutsma.

Over haar liefde voor de korte baan zei ze in het tv-programma Humberto: "Ik vind het spelletje bij shorttrack heel leuk, en de controle bij de langebaan. Het is zó verschillend. Bij shorttrack kan van alles gebeuren, het hoeft niet aan jou te liggen waardoor het fout gaat. En met langebaan heb je gewoon de controle zelf. Het is jij tegen de klok, dat is vet en ook een heel mooi."