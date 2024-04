Hein Otterspeer (35) krijgt er geen genoeg van, viervoudig Nederlands kampioen sprint verlengt contract

Schaatser Hein Otterspeer heeft zijn contract bij Team Reggeborgh verlengd. De 35-jarige routinier had een aflopend contract, maar zal ook volgend seizoen voor de ploeg van Gerard van Velde rijden.

"Het was een logische keuze voor mij om mijn contract te verlengen bij het beste team van Nederland", vertelt Otterspeer in het persbericht van de ploeg. Hij kan met zijn ervaring ook jongere rijders bijstaan: "Ik ben blij en trots dat ik als nestor van schaatsteam Reggeborgh heb bijgetekend." Het team meldt overigens niet voor hoelang Otterspeer precies heeft bijgetekend.

Otterspeer heeft met sprinters Kjeld Nuis, Tim Prins en Jenning de Boo zware concurrentie bij zijn ploeg, maar hij ziet dat als iets positiefs: "Het niveau van het team en de staf is erg hoog en dat houdt mij ook super scherp. Ik heb veel zin in het nieuwe seizoen."

Nederlands kampioen

Otterspeer had het afgelopen jaar een moeizaam jaar, maar zijn successen zijn zeker niet van lang geleden. Vorig jaar werd hij nog voor de vierde keer Nederlands kampioen sprint. Op internationale toernooien eindigde hij ook een aantal keren op het podium. Zo was hij twee keer tweede op het EK sprint en pakte hij in 2015 zilver op het WK sprint. Otterspeer deed in 2022 mee aan de Olympische Spelen in China. Daar eindigde hij als tiende op de 1000 meter.