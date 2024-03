Jorrit Bergsma keert terug op oude nest en vult 'leegte' van Irene Schouten in

Jorrit Bergsma is weer schaatser van Team Albert Heijn-Zaanlander. De 38-jarige langeafstandsschaatser komt over van Team Jumbo Visma en tekent tot en met de Olympische Spelen.

Team Zaanlander zal hopen dat Bergsma het gat opvult dat Irene Schouten achterlaat. Zij stopte na het afgelopen seizoen met schaatsen en was het boegbeeld van de ploeg. Met de ervaren Bergsma hoopt het team extra medailles te pakken op de noemenswaardige toernooien.

Een van die toernooien is dus de Olympische Winterspelen van 2026. Bergsma weet wat winnen is op de Spelen. In 2014 pakte hij goud op de 10.000 meter en brons op de 5.000 meter in Sochi. Vier jaar later pakte hij zilver op de 10 kilometer. Bergsma hoopt de 10.000 meter weer naar Nederland te halen, nadat Ted-Jan Bloemen (onder de Canadese vlag) in 2018 de snelste was en Nils van der Poel (Zweden) in 2022.

Hij won al die prijzen onder leiding van Jillert Anema, waar hij nu ook weer voor gaat schaatsen. Daarnaast blijft Bergsma ook marathons rijden voor het team.