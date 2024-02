NK allround | Chris Huizinga overtuigt en wint 5000 meter, Jur Veenje pakt 500 meter

Jur Veenje en Chris Huizinga hebben de eerste dag van de NK allround succesvol afgerond. Veenje bleek veruit de snelste op de 500 meter, terwijl Huizinga met overmacht de 5000 meter won. Hij won in een tijd van 6:11.980.

Chris Huizinga - in 2019 nog op het podium bij het NK allround - liet de concurrentie achter zich op de 5000 meter. Hij was bijna twee seconden sneller dan Kars Jansman, die een persoonlijk record schaatste. In de laatste rit konden Marcel Bosker en Gert Wierda ook niet meer tippen aan de tijd van Huizinga. Beau Snellink werd derde. Huizinga pakt de leiding in het klassement. Zondag worden de 1500 en 10.000 kilometer gereden.

De eerste snelle tijd op de 500 meter was voor Hidde Westra. Hij reed met 37.22 in de vierde rit een persoonlijk record, waarmee hij gelijk de tot dan toe snelste tijd neerzette. Marcel Bosker reed daarna drie tienden daarvan af. Hij klokte 36.92.

Maar daar was Jur Veenje, die in de rit daarna nog een flinke hap van de tijd van Bosker haalde, met een persoonlijk record: 36.56. Loek van Vlisteren werd tweede met een 36.89. Thomas de Lange was uiteindelijk net iets sneller dan Bosker. Hij pakte de derde plek.

NK allround stand mannen

Chris Huizinga 74.448 Marcel Bosker 75.206 Beau Snellink 75.373 Kars Jansman 75.375 Gert Wierda 75.971 Remo Slotegraaf 76.323 Lex Dijkstra 76.329 Colin James Duivenvoorden 76.639 Freek van der Ham 76.980 Jur Veenje 77.032

Schaatser Marcel Bosker met mentale problemen op NK allround: 'Woensdag zat ik nog jankend thuis' Marcel Bosker zit momenteel niet zo lekker in z'n vel. Dat zei de schaatser zaterdagmiddag na de eerste afstand op het NK allround. Hij kende een slecht weekend op de WK afstanden in Calgary en twijfelde zelfs om überhaupt te rijden op het NK allround.

Uitslag 5.000 meter

Chris Huizinga 6:11.980 Kars Jansman 6:14.950 Beau Snellink 6:17.630 Marcel Bosker 6:22.860 Marwin Talsma 6:23.880 Gert Wierda 6:25.410 Lex Dijkstra 6:26.590 Remo Slotegraaf 6:26.730 Jasper Krommenhoek 6:29.740 Colin James Duivenvoorden 6:30.990

Uitslag 500 meter

Jur Veenje 36.560 Loek van Vilsteren 36.890 Thomas de Lange 36.910 Marcel Bosker 36.920 Sijmen Egberts 37.020 Hidde Westra 37.220 Chris Huizinga 37.250 Gert Wierda 37.430 Colin Duivenvoorden 37.540 Beau Snellink 37.610