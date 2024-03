Shorttracker Jens van 't Wout schaatst met schuimrubberenschoen door blessure: 'Eerlijk ben je nooit'

Jens van 't Wout schaatst de WK shorttrack in Ahoy met een schuimrubberen schoen. De schaatser kampte dit seizoen lange tijd met blessures en was daar niet eerlijk over tegen zijn team. Nu is hij terug en gebrand op wraak.

Tijdens het EK in Gdansk moest Van 't Wout de strijd staken vanwege te veel pijn aan de enkel. Wat er precies met hem aan de hand was hield hij richting het EK geheim, aangezien hij bang was dat zijn seizoen in het water zou vallen. "Richting de EK was ik terughoudend met zeggen hoeveel pijn ik had. Als topsporter ben je nooit helemaal eerlijk. En anders had ik dat toernooi misschien niet kunnen rijden. Ik moest er uiteindelijk toch aan geloven", vertelt Van 't Wout aan het Algemeen Dagblad.

Nieuwe schoen

Inmiddels is Van 't Wout weer zonder pijn, maar om zeker te zijn schaatst hij toch met een aangepaste schoen. Zijn voet zit nu onder het schuimrubber in zijn schaats. "Rond mijn enkel is extra ruimte gecreëerd. Daar zijn aan de binnenkant heel veel zachte schuimkussens geplaatst. Ik moet echt rechtop gaan staan om nog in die schoen te kunnen, maar door al dat schuim en een nieuwe manier van tapen, voel ik helemaal niets meer."