Suzanne Schulting geeft op eerste dag direct visitekaartje af op WK shorttrack

Shorttrackster Suzanne Schulting is de eerste dag van de wereldkampioenschappen in Rotterdam zonder problemen doorgekomen. Op de 1000 meter was de Friezin in haar serie de rapste. Schulting plaatste zich daarmee voor de kwartfinales van zondag. Eerder bereikte ze al halve finale van de 1500 meter en de kwartfinale van de 500 meter.

Regerend wereldkampioene Xandra Velzeboer en haar zusje Michelle Velzeboer eindigden op de 1000 meter ook als eerste in hun heat en kwalificeerden zich eveneens voor de kwartfinales. Tekst loopt door.

Schulting behaalde haar wereldtitel op de 1500 meter vorig jaar in Seoul. Daarna volgde een lastige periode, waarin haar lichaam schreeuwde om rust. Daarom nam ze bijna een jaar pauze van de sport.

Ook succes bij de mannen

De Nederlandse shorttrackmannen hebben allemaal de halve finales op de 1500 meter bereikt. Jens van ‘t Wout finishte in zijn heat als eerste. Friso Emons ging als nummer 2 uit de eerste race door. Itzhak de Laat werd onderuit geschaatst door de Amerikaan Jonathan So en mag daardoor zaterdag ook in actie komen in de halve finales.

Van ‘t Wout heeft zich bij de WK in Ahoy gerevancheerd voor zijn val op de 500 meter. De 22-jarige Nederlander overtuigde in de voorronden van de kilometer en kwam in zijn serie ruimschoots als eerste over de finish. Later op vrijdag zijn de heats en kan Van ‘t Wout zich plaatsen voor de kwartfinales. Tekst loopt door.

Op de 500 meter werd Van ‘t Wout, die vorig jaar bij de WK in Seoul brons pakte op die afstand, onderuit geschaatst. In de herkansingen kan hij zich zaterdag, net als Kay Huisman, alsnog voor de kwartfinales op die afstand kwalificeren.