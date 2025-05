Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong zet haar man aan het werk: 'De rollen omgedraaid'

Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong en haar man Coen hebben de rollen omgedraaid. Dit keer werkte hij zich in Thialf in het zweet en keek Rijpma-de Jong trots toe.

Coen stond in Heerenveen echter niet op het ijs, maar hij deed mee aan een Hyrox. Dat is een combinatie van fitness en hardlopen: je rent één kilometer en doet vervolgens een zware fitnessoefening. En dat acht keer achter elkaar.

Hij ging als een 'raket', zo blijkt uit de Instagram Stories van zijn geliefde Antoinette. Die keek trots toe hoe Coen een tijd van 1 uur en twee minuten neerzette. "De rollen een keer omgedraaid in Thialf", schrijft de schaatsster.

Fietsen

Coen is ook erg sportief. Hij zit vaak op de fiets en zo hebben de twee elkaar ook leren kennen. Hij trainde in de zomer wel eens mee met het voormalig schaatsteam van de 30-jarige. "We maakten weleens een praatje. Ik vond hem meteen een leuke jongen, maar hij had een relatie en ik wilde niet stoken. Toen de relatie van Coen uit ging, spraken we een keer af en het klikte meteen. Niet veel later kwam hij al bij mij wonen", vertelde Rijpma-de Jong ooit.

Ze deden ook beiden mee een UCI gravelwedstrijd in Denemarken. De schaatskampioene blijkt ook bijzonder hard te kunnen fietsen. Ze pakte meteen goud tijdens de Gravel Challenge Blaavands Huk.

Erben Wennemars en Naomi van As

Er waren nog meer deelnemers die wel bekend zijn met Thialf. Zo voltooide ook oud-schaatser Erben Wennemars de Hyrox. Net als voormalig tophockeyster Naomi van As. Zij was er vaak te vinden om haar vriend Sven Kramer te steunen.

Wennemars kon ook nog gebruik maken van zijn schaatscarrière. Hij had een speciale tactiek tijdens het uitvoeren van de lunges. "Je moet je benen een beetje losschudden voor je ze neerzet, anders zijn ze helemaal verzuurd", vertelde hij aan Sportnieuws.nl. "Ik ga er wel heel snel mee. Het is mijn sterkste onderdeel denk ik, omdat het dicht bij schaatsen in de buurt komt."