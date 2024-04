Botic van de Zandschulp kansloos onderuit tegen Fransman Ugo Humbert op ATP Madrid

De Fransman Corentin Moutet is in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Madrid in drie sets uitgeschakeld door de Chinees Shang Juncheng. Het werd 7-6 (9), 2-6, 6-7 (10). Toch had het zomaar anders kunnen lopen in de beslissende set als Moutet zijn racket had weten vast te houden op een belangrijk moment.