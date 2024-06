Botic van de Zandschulp ook uitgeschakeld met Robin Haase in dubbeltoernooi van Roland Garros

Het Nederlandse duo is er niet in geslaagd om de derde ronde te bereiken van het dubbelspel op Roland Garros. Botic van de Zandschulp en Robin Haase knokten zich in de eerste set goed terug. Maar toch trokken zij aan het kortste eind. In de tweede set ging het de goede kant op, totdat de eigen servicegame werd ingeleverd. Daardoor komt er nu helemaal een einde aan het graveltoernooi voor Van de Zandschulp in Parijs.

Het avontuur in het enkelspel kwam voor Van de Zandschulp snel te einde in Parijs. Hij verloor in de eerste ronde kansloos van de Italiaan Fabio Fognini. De Nederlander had het gevoel dat hij niet op de baan wilde staan en dat speelt steeds vaker. Bovendien was hij niet helemaal okselfris door zijn enkelblessure waar hij tijdens wedstrijden veel aan blijft denken. Na afloop liet Van de Zandschulp zelfs doorschemeren al een tijd te twijfelen over zijn toekomst. Toch is hij van mening dat hij met professionele hulp zijn passie en vorm weer kan terugvinden.

Botic van de Zandschulp wil weer opklimmen: 'Moet juiste persoon vinden om me te helpen' Botic van de Zandschulp won de eerste ronde van het dubbelspel in Roland Garros, maar als hij niet met Robin Haase had gespeeld, dan had hij het dubbeltoernooi laten schieten. De tennisser heeft het erg zwaar met zijn verlies in de eerste ronde van het singletoernooi.

Ondanks het teleurstellende verlies in de eerste ronde van het enkelspel zagen we Van de Zandschulp toch terug op de baan. Hij gaf aan dat dit vooral kwam doordat hij samenspeelt met Robin Haase. Anders was hij al terug naar huis gegaan. Het Nederlandse duo rekende in de eerste ronde in twee sets af met hun Franse tegenstanders, waardoor in de volgende ronde een Chinees-Tsjechisch duo wacht.

Wisselvallige openingsset

Tomas Machac en Zhizhen Zhang schoten uit de startblokken en kwamen zo snel op een 2-0 stand in games. Vervolgens konden Van de Zandschulp en Haas de servicegame van hun tegenstander breken en stond er een gelijke stand op het scorebord. Echter kon het duo dit geen goed vervolg geven en gingen de volgende drie games verloren. Toch wisten ze zichzelf opnieuw terug te knokken in de set tot een 5-5 stand.

De volgende game kreeg het Nederlandse duo zelfs kan om te breken en zodoende voor de set te mogen serveren. Helaas repareerde Machac en Zhang de schade en konden zij op hun beurt juist de servicegame van hun tegenstander afpakken. Hierdoor ging de eerste set voor Van de Zandschulp en Haase verloren.

Einde voor Van de Zandschulp

De eerste vijf servicegames van de tweede set werden allemaal behouden, totdat Van de Zandschulp en Haase werden gebroken en het 4-2 in games werd. Vervolgens kon het Nederlandse duo niet meer terugvechten en verloren ze de volgende twee games ook. Bij het eerste matchpoint was het direct raak voor Machac en Zhang. In twee sets trok het Chinees-Tsjechische duo aan het langste eind en gaan zij door naar de derde ronde.