Tennisser slaagt in wanhopige zoektocht naar jonge superfan op Roland Garros: 'Ik heb hem nodig!'

Het waren bijzondere beelden, zaterdag op Roland Garros. De Australische toptennisser Alex de Minaur kreeg tijdens zijn duel met Jan-Lennard Struff in de derde ronde hartstochtelijke steun van een jonge fan. En nu kan hij niet meer zonder...

De partij van De Minaur werd geteisterd door regen. Uiteindelijk was er door een aantal onderbreken acht uur verstreken toen het duel dat drie in beslag nam eindelijk was afgerond. Het deerde het jongetje langs de baan allemaal niets. Zonder ook maar een moment te verzwakken, moedigde hij zijn favoriet aan.

En De Minaur liet zich ook niet onbetuigd. Hij juichte in de richting van het kind op de belangrijke punten. Na zijn zege gaf de Australiër hem een high-five, een knuffel en een handdoek uit zijn tas.

De beelden van de twee gingen viral via het officiële account van Roland Garros en de nummer elf van de wereldranglijst ging na afloop in op de band die hij tijdens de partij met de jongen leek te krijgen.

"Ik zeg hem en dacht 'als ik een fan was, zou ik waarschijnlijk naar huis zijn gegaan met die kou hier'", vertelde De Minaur. "Ik begreep niet wat hij deed, maar hij gaf me leven. Bij elke wissel had ik oogcontact met hem. Na afloop gaf ik hem een knuffel, want ik ben hem echt dankbaar. Dat hij hier al die uren heeft gezeten in de vrieskou en mij al die energie heeft gegeven... Ik ben blij dat ik samen met hem heb kunnen winnen."

Daniil Medvedev

Maandagmiddag stond De Minaur in de vierde ronde tegenover Daniil Medvedev en in aanloop naar die partij was hij wanhopig op zoek naar de jongen. "Ik moet deze legende vinden", liet hij op X weten. "Stuur me een berichtje op Instagram, ik heb je nodig voor de volgende ronde."

I need to find the name of this legend!!! Message me on instagram, I need you for the next round 😍👊🙌 https://t.co/VCOvzXmTWh — alex de minaur (@alexdeminaur) June 1, 2024

Missie geslaagd

Met dank aan sociale media werd de jongen gevonden. Samen met vrienden en familie was hij vervolgens ook van de partij bij het duel tussen De Minaur met Medvedev. En opnieuw bracht hij geluk, want de Australiër won in vier sets

Making new friends at Roland-Garros 🧡@alexdeminaur got his number 1 fan from his 3rd round back to Roland-Garros for his R4 win against Medvedev!



L'instant détente avec Hespéride, avec la nouvelle amitié créée entre Alex De Minaur et Paul, son plus grand supporter 🍃… pic.twitter.com/qO5fd9pYCK — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024

De Minaur staat woensdag in de kwartfinale tegen Alexander Zverev. Opnieuw is de jonge fan uitgenodigd.