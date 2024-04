Door enorme blunder van umpire wordt Nuno Borges op thuistoernooi in Estoril genaaid

De tennispartij tussen Cristian Garin en Nuno Borges in de kwartfinale van het Estoril Open 2024 werd ontsierd door een enorme flater van de umpire. Hij gaf totaal onterecht een punt aan Garin, terwijl thuisspeler Borges dat had verdiend. Garin won de pot met 6-2 7-6.

In de zesde game van de tweede set had Borges ( uit Portugal, waarin Estoril ligt) een breakpoint. Het punt was nog maar net begonnen, toen iemand vanuit het publiek 'uit' riep. Borges mepte ondanks dat geluid de bal correct terug naar Garin, waarna de Chileen een fout maakte. Direct maakte hij geprikkelde gebaren, zo van: 'Ik miste doordat ik was afgeleid omdat ik 'out' hoorde.' Maar zodra de umpire het punt aan Garin gaf (het werd dus deuce), stopte hij direct met mekkeren. En uiteraard reageerde nu Borges als door een wesp gestoken.

Niet mijn schuld

"Waarom heb ik het punt verloren?", vroeg hij aan de umpire. "Dit was niet mijn schuld." Waarop de umpire, Christian Rask, antwoordde: "Ja, dat weet ik, maar ik kan het punt niet opnieuw laten spelen." Een hele gekke reactie, want het punt hoefde ook niet opnieuw te worden gespeeld. Het was simpel: Garin had gemist en het punt moest dus naar Borges gaan.

Garin

De supervisor werd erbij gehaald. Hij hoorde aan wat Borges en Rask te zeggen hadden, waarna hij besloot dat Garin het punt kreeg. Ook hij snapte dus niets van wat er was gebeurd. En ook Garin zei achteraf iets wat niet klopte: "Hij stopte met het punt, ik stopte toen ook. Ik weet niet of ik het punt had verdiend. Ik moet er nog eens naar kijken". Dat zei hij volgens Tennis.com, maar het is onzin: niemand stopte het punt en Garin maakte een fout.

X

Het toernooi postte diverse video's van de situatie op X, alsof het een fraai hoogtepunt van de wedstrijd was. Maar alle reacties op de post komen neer op dit: Garin zat fout, de umpire zat fout, de supervisor zat fout en arme Borges werd op zijn thuistoernooi flink genaaid.