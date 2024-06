Prijzengeld Roland Garros 2024 | Tallon Griekspoor krijgt dit bedrag na nederlaag tegen Alexander Zverev

De winnaar bij de mannen én vrouwen op Roland Garros mag liefst 2,4 miljoen euro mee naar huis nemen. Bekijk hier hoeveel prijzengeld alle deelnemers van Roland Garros krijgen.

De Nederlandse deelnemers waren al zeker van 73.000 euro toen zij zich hadden geplaatst voor het toernooi. Dat is namelijk het bedrag wat je krijgt als je er in de eerste ronde uitvliegt. Dat overkwam Botic van de Zandschulp maandag in het enkelspel.

Tallon Griekspoor haakte af in de derde ronde, al was hij tegen wereldtopper Alexander Zverev dichtbij een stunt. Pas in de tiebreak van de vijfde set kon de Duitser Griekspoor afschudden. De Nederlander houdt aan zijn optreden op Roland Garros €158.000 over.

Enorme kater Tallon Griekspoor na weergaloos gevecht met Alexander Zverev op Roland Garros Hij was ongelooflijk dicht bij een stunt, maar het is Tallon Griekspoor net niet gelukt om op Roland Garros de vierde ronde te halen. De Nederlander vocht een geweldig gevecht uit met Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld. Na vijf slopende sets moest de Nederlander het hoofd buigen in de tiebreak: 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6.

Prijzengeld Roland Garros 2024

Ronde Prijzengeld Winnaar €2.400.000 Verliezend finalist €1.200.000 Halve finale €650.000 Kwartfinale €415.000 Ronde 4 €250.000 Ronde 3 €158.000 Ronde 2 €110.000 Ronde 1 €73.000

'Dat zijn wel signalen die vertrouwen geven': Jesper de Jong tegen 'next level' Carlos Alcaraz op Roland Garros Jesper de Jong staat voor de grootste wedstrijd in zijn carrière. In de tweede ronde van Roland Garros wacht de nummer drie van de wereld: Carlos Alcaraz. "Misschien wel de beste speler op gravel van het moment", vindt Jacco Eltingh, oud-tennisser en technisch directeur van de Nederlandse tennisbond KNLTB.

Resultaten Nederlandse tennissers

De Jong won maandag in de eerste ronde van Jack Draper. Een knappe prestatie, gezien Draper de nummer 39 van de wereld is. De Jong begon als qualifier aan Roland Garros. In de volgende ronde staat De Jong tegenover Carlos Alcaraz, voormalig nummer één van de wereld (nu nummer drie). Die wedstrijd staat woensdag op het programma.

'Sinds haar vader overleed, speelt ze met vrijheid': Arantxa Rus (33) maakt nog altijd indruk Arantxa Rus beleeft op haar 33ste haar zoveelste tennisleven. De Nederlandse is er weer bij op Roland Garros en won in de eerste ronde van de gevallen kampioene Angelique Kerber. Jacco Eltingh is onder de indruk van de mentale en fysieke kracht van Rus.

Dinsdag won Rus van Angelique Kerber, voormalig nummer één van de wereld. De 36-jarige Duitse is op haar retour en dat werd op het tennisveld duidelijk: 2-0 voor de Nederlandse, die vijftigste staat op de wereldranglijst.

Waarom Tallon Griekspoor beter is dan Botic van de Zandschulp: 'Iedereen is bang voor hem' Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot de Nederlandse hoop in de tenniswereld. Het is stuivertje wisselen aan de top tussen de twee. Op Roland Garros staan ze met andere verwachtingen op het gravel van Parijs. Jacco Eltingh legt uit hoe dat komt.

Tallon Griekspoor neemt het dinsdagavond op tegen Mackenzie McDonald, de nummer 74 van de wereld.

Eerdere winnaars Roland Garros

Novak Djokovic won de afgelopen editie van Roland Garros én de editie van 2021. Daarvoor was Rafael Nadal vaak de sterkste. Hij won in 2022 en in totaal liefst veertien keer het toernooi. Bij de vrouwen is Iga Swiatek (22) al twee jaar op rij de beste. De Poolse tennisster is ook de nummer één van de wereld.