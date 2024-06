Enorme kater Tallon Griekspoor na weergaloos gevecht met Alexander Zverev op Roland Garros

Hij was ongelooflijk dicht bij een stunt, maar het is Tallon Griekspoor net niet gelukt om op Roland Garros de vierde ronde te halen. De Nederlander vocht een geweldig gevecht uit met Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld. Na vijf slopende sets moest de Nederlander het hoofd buigen in de tiebreak: 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6.

De Nederlander begon voortvarend tegen de Duitse nummer vier van de wereld. Griekspoor wist Zverev meteen een game afhandig te maken en won de eerste set met 6-3. Daarna kwam plots de klad er in bij de nummer 25 van de wereld. De tweede ging nipt verloren (6-4), maar set drie was ronduit matig van de Nederlander: 6-2.

In set vier herpakte Griekspoor zich knap en dreef hij Zverev af en toe tot wanhoop. Bij de Duitser namen de frustraties toe, bij de Nederlander het vertrouwen. Hij won set vier met 6-4 en begon ijzersterk in de beslissende vijfde set. Hij pakte een voorsprong, maar kon deze niet vasthouden. Zverev bewaarde zijn beste spel voor het laatst en versloeg de dappere Nederlander na de beslissende tiebreak: 7-6.

Lees hieronder alles over het duel rustig terug

Griekspoor gaat dapper ten onder

Tallon Griekspoor haalt het net niet tegen Alexander Zverev. De Nederlander buigt na vijf slopende sets het hoofd tegen de nummer vier van de wereldranglijst. De beslissende tiebreak was een prooi voor Zverev, die met 10-3 de tiebreak overtuigend naar zich toetrekt ten koste van de dappere Nederlander: 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6.

Problemen voor Griekspoor

Het gaat tot de tien, maar Griekspoor zit meteen flink in de problemen. Zverev leidt met 5-2 en lijkt al het vertrouwen weer terug te hebben.

Er komt een allesbeslissende tiebreak!

Griekspoor doet het! 6-6 in de vijfde set. Er komt een tiebreak tussen Griekspoor en Zverev. Wat een zinderende wedstrijd is dit. Wie het eerst tien punten heeft, wint de wedstrijd en gaat naar de vierde ronde.

Zverev kan het beslissen...

De Duitser Zverev behoudt zijn servicegame: 6-5 dus, in de vijfde set. Griekspoor moet de volgende game over de streep trekken, anders is het klaar voor de Nederlander. Wat kan hij nog tijdens deze slijtageslag?

Wat een spanning in de vijfde set!

Tallon Griekspoor maakt nog altijd kans op een sensationele overwinning. Hij pakte een vroege voorsprong, maar gaf deze ook weg tegen Zverev. De Duitser pakte de leiding en het leek gedaan voor de Nederlander. Hij herpakte zich net op tijd en hoewel de tank een beetje leeg lijkt, is hij nog in de race. Het staat 5-5 in de beslissende vijfde set.

Griekspoor kent droomstart in vijfde set

Griekspoor, Griekspoor, wat ga je doen? De Nederlander wint de eerste twee games en weet de Duitsers dus weer een servicebeurt af te snoepen. Het zorgt voor frustratie bij Zverev, die het beslissende punt aanvecht bij de umpire. Die geeft het punt aan Griekspoor: 0-2 in de vijfde set.

Geweldige set van Griekspoor!

We zeiden het al: de ene set is de andere niet. Wat toont Griekspoor een karakter in de vierde set. Met uitstekend tennis breekt hij Zverev en trekt hij ondanks een paar moeilijke momenten de vierde set naar zich toe: 6-4. Een vijfde set gaat de beslissing brengen op Roland Garros. Hoe gaat dit eindigen?

Griekspoor is het ineens helemaal kwijt

De ene set is de andere niet in het tennis, dat blijkt maar weer. Griekspoor begon geweldig en won set één, verloor nipt de tweede set en is het in de derde set helemaal kwiijt. Door enorm veel onnodige fouten van de Nederlander komt Zverev niet in de problemen. De Duitser pakt set drie met 6-2. Griekspoor is zijn voorsprong kwijt en moet flink aan de bak.

Opvallend is ook dat de fysiotherapeut Griekspoor even onder handen neemt. Zijn benen worden gemasseerd. Hopelijk is het niet al te ernstig en kan onze landgenoot gewoon door om aan de vierde set te beginnen.

Zverev slaat terug in tweede set

De tweede set gaat niet naar Griekspoor, maar naar Zverev. Dat zorgt zichtbaar voor wat opluchting bij de Duitser, die steeds vaker een antwoord heeft op de tactiek van Griekspoor. De Nederlander is ook steeds vaker op wat kleine foutjes te betrappen. Zverev wint met 6-4 en zorgt voor een 1-1 stand in sets, maar Griekspoor is nog altijd volop in de race voor een stuntzege.

De set gaat naar Griekspoor!

Wát een sterk begin van de Nederlander. Hij legt de zwakke plekken van Zverev goed bloot en deelt de eerste serieuze tik uit. De eerste set gaat in 6-3 naar Griekspoor. Is er een stunt in de maak?

Uitstekend begin van Tallon Griekspoor

De Nederlander begint voortvarend aan de wedstrijd tegen Zverev. Griekspoor weet de Duitser al meteen te breken tijdens de eerste servicebeurt van Zverev. Hij leidt met 5-2 in de eerste set en lijkt hard op weg naar de winst in de eerste set.

Alexander Zverev wil Tallon Griekspoor baan uitdrukken met bijzondere training: 'Acht uur per dag Mario Kart' Alexander Zverev speelt in de derde ronde van Roland Garros tegen Tallon Griekspoor. De Duitser stond driemaal achter elkaar in de halve finale van het grandslamtoernooi. Wordt 2024 zijn jaar?

Derde ronde

Griekspoor en Zverev treffen elkaar in de derde ronde van Roland Garros. Griekspoor, nummer 25 van de wereld, rekende eerder op Roland Garros af met de Amerikaan McDonald en de Italiaan Darderi. Zverev versloeg in de eerste ronde gravelkoning Rafael Nadal en de Belg David Goffin.

Beste resultaat Griekspoor tijdens Grand Slam

Mocht Griekspoor winnen, dan boekt hij zijn beste resultaat uit zijn loopbaan op een grandslamtoernooi. Nog nooit reikte hij verder dan de derde ronde, dat gebeurde in 2023 tijdens Australian Open. Op Roland Garros sneuvelde hij in 2022 en 2023 in de tweede ronde.