Programma Roland Garros: Nederlandse dubbelpartners en titelfavorieten in actie met Novak Djokovic

Roland Garros is zondag 26 mei van start gegaan. Het grote tennistoernooi op het Franse klei in Parijs kent geen Nederlandse spelers meer na de uitschakeling van Tallon Griekspoor. Toch is er nog meer om naar uit te kijken. Wat te denken van het duo Botic van de Zandschulp en Robin Haase die actief zijn in het dubbelspel. Of onder andere Novak Djokovic die vandaag de vierde ronde speelt net als andere titelkandidaten. Dit is het programma van maandag 3 juni.

Tallon Griekspoor toonde in Parijs aan nog steeds in goede vorm te verkeren. Waar hij op de Australian Open al de derde ronde bereikte deed hij dat op Roland Garros dunnetjes over. Na twee vlekkeloze partijen in de eerste en tweede ronde wachtte een grote uitdaging voor de Nederlander. Alexander Zverev, nummer vier van de wereld, was de tegenstander van Griekspoor. De Duitse titelverdediger schakelde al Rafael Nadal uit en is gebrand om zijn succes te herhalen. Griekspoor maakte er een waanzinnig spannend gevecht van, maar moest in de supertiebreak in de beslissende vijfde set zijn meerdere erkennen in Zverev.

Tallon Griekspoor sombert na bijna-stunt tegen Alexander Zverev: 'Hier zit ik, na een nederlaag' Tallon Griekspoor was zaterdag in de derde ronde van Roland Garros dichtbij de grootste zege in zijn loopbaan. Hij had Alexander Zverev op de knieën. De Duitse nummer vier van de ATP-ranking maakte een dubbele break ongedaan en won de tiebreak.

Hoe laat spelen Botic van de Zandschulp en Robin Haase?

Ondanks de uitschakeling van de laatste actieve Nederlander in het enkeltoernooi kunnen we nog altijd kijken naar tennissers van eigen land. Botic van de Zandschulp werd kansloos uitgeschakeld door Fabio Fognini in straight sets en twijfelt na zijn nederlaag over zijn toekomst. Toch komt in het dubbelspel nog wel in actie samen met Robin Haase. Maandag neemt hij het om 11:00 uur op tegen Tomas Machac en Zhizhen Zhang.

Botic van de Zandschulp twijfelt over toekomst: 'Iets waar ik al een tijdje mee rondloop' Botic van de Zandschulp denkt serieus na over stoppen als proftennisser. Dat zei de Nederlander na zijn kansloze verliespartij in de eerste ronde van Roland Garros. Van de Zandschulp verloor met 6-1 6-1 7-5 van de Italiaan Fabio Fognini. "Ik heb vragen die ik voor mijzelf moet beantwoorden", vertelde de Nederlander na afloop.

Een lastige uitdaging voor het Nederlandse koppel die het opneemt tegen twee mannen uit de top-vijftig van de wereld. Zhang ging zelf in de derde ronde onderuit tegen Stefanos Tsistipas. In diezelfde ronde moest Machac in vier sets zijn meerdere erkennen in Daniil Medvedev.

Novak Djokovic in actie

Het is ook op maandag een drukte van jewelste op de banen in Parijs. Waar het graveltoernooi gedurende de eerste week veel last had van regenbuien, lijkt dat de aankomende dagen geen probleem meer te zijn. Novak Djokovic moest vanwege het overvolle programma dankzij de regen tot diep in de nacht door tegen Lorenzo Musetti. In een spannende wedstrijd ging de winst toch naar de Serviër die in de vijfde set domineerde met 6-0.

'Ik was in grote problemen': Novak Djokovic ontsnapt op Roland Garros Novak Djokovic heeft het laat gemaakt in de derde ronde op Roland Garros. De nummer één van de wereld had vijf sets nodig om de Italiaan Lorenzo Musetti te verslaan: 7-5, 6-7(6), 2-6, 6-3 en 6-0.

In de vierde ronde krijgt Djokovic de Argentijn Francisco Cerundolo als tegenstander. De nummer 23 van de wereld rekende op zijn beurt knap af met Tommie Paul en mag nu de uitdaging aangaan tegen Djokovic, die zijn absolute klasse dit toernooi nog niet heeft laten zien. De derde wedstrijd op het centre court gaat niet eerder van start dan 16:00 uur.

Zverev tegen Rune

De avondwedstrijd op Philippe-Chatrier wacht er een mooi affiche in de vierde ronde tussen Alexander Zverev (ATP-4) en Holger Rune (ATP-13). Zverev kwam met de schrik vrij tegen Griekspoor en krijgt met Rune opnieuw een uitdagende tegenstander. De 21-jarige Deen was in de tweede ronde nog dichtbij zijn uitschakeling, maar een ronde later stelde hij orde op zaken met goed spel.

Titelkandidaten

Naast Djokovic zien we maandag nog andere grote namen op de baan verschijnen. In het Suzanne-Lenglen stadion nemen Alex De Minaur (ATP-11) en Daniil Medvedev (ATP-5) het tegen elkaar op rond het begin van de middag. Op diezelfde baan is de laatste partij tussen gravelspecialist Casper Ruud (ATP-7) en de Amerikaan Taylor Fritz (ATP-12). De winnaar van die wedstrijd speelt in de vierde ronde tegen de winnaar tussen Djokovic en Cerundolo.

Sabalenka en Rybakina in actie

Bij de dames is er ook voldoende actie op maandag. Op het centre court trappen Elena Rybakina (WTA-4) en Elina Svitolina (WTA-19) af met de eerste partij om 11:00 uur. Rybakina versloeg in de tweede ronde Arantxa Rus in twee sets, terwijl ze nog altijd zonder setverlies is. Tegen de Oekraïense Svitolina kan daar zomaar eens verandering in komen.

De partij tussen Aryna Sabalenka (WTA-2) en Emma Navarro (WTA-22) is de volgende op Philippe-Chatrier. Sabalenka geldt samen met haar Poolse rivaal Iga Swiatek als dé grote titelfavorieten. Echter dient ze dan wel te zien af te reken met de Amerikaanse Navarro, die op haar beurt verrassend landgenote Madison Keys uitschakelde. Toch wacht met Sabalenka wel een tegenstander van een ander niveau.

Roland Garros live

Roland Garros is gedurende het hele toernooi live te zien op Eurosport 1 en 2. De tennisuitzending begint daar rond 10.30 uur, vlak voor de start van de eerste wedstrijden. Ziggo Sport Tennis heeft de rechten van Roland Garros niet. De tussenstanden kun je ook live volgen in onderstaande widget.