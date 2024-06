Botic van de Zandschulp doet ondanks twijfels over toekomst mee aan Libéma Open

Botic van de Zandschulp doet mee aan het grastoernooi van Rosmalen. Dat heeft Nederlands nummer 2 bekendgemaakt aan toernooidirecteur Marcel Hunze. Van de Zandschulp kwakkelt al tijden met zijn vorm en twijfelt zelfs aan zijn toekomst. Toch is hij er wel bij op het Libéma Open.

Van de Zandschulp, de nummer 102 van de wereld, had al een wildcard ontvangen voor het grastoernooi in Brabant. Hij heeft tegen Hunze gezegd dat hij daar gebruik van maakt. Vorig jaar ontbrak Van de Zandschulp vanwege een voetblessure, toen won Tallon Griekspoor het toernooi. Een jaar eerder was Tim van Rijthoven de beste. Is het nu de beurt aan Van de Zandschulp?

Libéma Open: oud-winnaar Tim van Rijthoven maakt na ellendige periode comeback, geen Jesper de Jong Eindelijk goed nieuws voor Tim van Rijthoven. De 27-jarige Nederlander krijgt een wildcard voor het Libéma Open. Van Rijthoven kwam door een blessure sinds februari 2023 niet meer in actie. Jesper de Jong, die op Roland Garros indruk maakte, doet niet mee aan het grastoernooi in Rosmalen, zo laat hij aan deze site weten.

Twijfels over toekomst

Van de Zandschulp werd onlangs in de eerste ronde van Roland Garros kansloos uitgeschakeld. Daarna twijfelde hij openlijk over zijn toekomst. "De laatste tijd stel ik mij steeds vaker de vraag of ik nog door wil gaan. Je moet werk doen dat je leuk vindt. Iedereen heeft natuurlijk weleens een mindere dag, maar als het er te veel zijn, dan moet je je afvragen of dit het nog wel is", aldus Van de Zandschulp.

Botic van de Zandschulp twijfelt over toekomst: 'Iets waar ik al een tijdje mee rondloop' Botic van de Zandschulp denkt serieus na over stoppen als proftennisser. Dat zei de Nederlander na zijn kansloze verliespartij in de eerste ronde van Roland Garros. Van de Zandschulp verloor met 6-1 6-1 7-5 van de Italiaan Fabio Fognini. "Ik heb vragen die ik voor mijzelf moet beantwoorden", vertelde de Nederlander na afloop.

Toch wil Van de Zandschulp niet meteen de handdoek in de ring gooien. Het zijn met name de wedstrijden die hem het meeste pijn doen. Van sommige partijen genoot hij wel, maar: "het wisselde te vaak af met partijen zoals (vorige week, red.) maandag. En als dat blijft aanhouden, weet ik niet of het me dat nog waard is", aldus de Nederlander. Professionele hulp biedt misschien uitkomst. "Ik moet de juiste persoon zien te vinden om me te helpen. Want daar is de meeste winst te boeken."