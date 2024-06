Titelverdedigster Iga Swiatek in finale Roland Garros tegen Jasmine Paolini, sprookje Mirra Andreeva (17) voorbij

Iga Swiatek is erin geslaagd om wederom de finale van Roland Garros te halen. De Amerikaanse Coco Gauff werd door de 23-jarige nummer één van de wereld verslagen in twee sets: 6-2 6-4. De Poolse Swiatek speelt in de finale tegen de Italiaanse Jasmine Paolini, die de pas zeventienjarige Mirra Andreeva uit Rusland versloeg: 6-3 6-1.

Het is voor de derde keer op rij dat de Poolse titlelverdedigster de finale van het graveltoernooi in Parijs bereikte. Swiatek begon zeer scherp aan de partij en brak meteen de servicegame van haar tegenstander. Bij een 3-1 stand in de set ging het opnieuw mis voor Gauff en moest ze voor de tweede keer haar service inleveren. Swiatek serveerde met een 5-2 stand voor de set en had aan één setpoint genoeg.

Breaks over en weer

In de tweede set lukte het Gauff in de vierde game voor het eerst om te breken. Ze had er echter weinig aan, want ze leverde meteen haar eigen servicebeurt in. Swiatek maakte er 3-3 van en vervolgens ook meteen 4-3 door de Amerikaanse weer te breken. Op haar vierde matchpoint maakte ze het af. Ondanks het verlies is Gauff wel de nieuwe nummer 2 van de wereld.

Finale tegen Jasmine Paolini

Swiatek speelt zaterdag in de finale tegen Jasmine Paolini uit Italië, die voor het eerste in de finale van een grandslam staat. Ze pakte als eerste het initiatief in de wedstrijd. De 28-jarige nummer 15 van de wereld brak snel en kwam daardoor met 4-1 voor. Andreeva kreeg nog vijf breakkansen op de service van Paolini, maar miste die allemaal. Daardoor kon de vlugge Paolini op 5-3 de set uitserveren op haar eerste setpunt.

En door...

In de tweede set liet Paolini er geen gras over groeien. Op 1-1 brak ze Andreeva, die iets te veel foutjes maakte en huilend op de baan stond, opnieuw. Dat bleek de opmaat voor de winst, want op 5-1 maakte ze de wedstrijd uit op haar eerste matchpoint.

Paolini is de eerste Italiaanse die de finale in Parijs bereikt sinds Sara Errani, die donderdagmiddag zelf in de spelersbox zat van Paolini. Errani verloor in 2012 de eindstrijd van Maria Sharapova. De laatste winnares uit Italië was Francesca Schiavone. Zij pakte de titel in 2010 ten koste van de Australische Samantha Stosur.