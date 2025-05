Toptennisser al na eerste prestaties op gravel vergeleken met legende Rafael Nadal: 'Dezelfde patronen'

De 23-jarige toptennisser Jack Draper mag een groot compliment in ontvangst nemen. Hij wordt namelijk vergeleken met legende Rafael Nadal. Hoewel hij zelf bescheiden blijft, snapt zijn coach wel hoe dat komt.

Nadal, die eind vorig jaar met pensioen ging, werd ook wel de 'koning van het gravel' genoemd. Ook Draper laat nu zien dat hij sterk is op die ondergrond. Hij bereikte de finale van de Madrid Open en kreeg een groot compliment.

Velen zien namelijk gelijkenissen met het Spaanse tennisicoon. Draper lacht het weg als hij naar de vergelijking gevraagd wordt en merkt op dat Nadal wel veertien keer Roland Garros won, het enige grandslamtoernooi op gravel, en hij zelf nog nooit.

Eerste resultaten op gravel

Het is het eerste seizoen waarin Draper goede resultaten haalt op gravel. Vorig seizoen moest hij nog erg wennen aan de ondergrond. "Het is niet het meest natuurlijke oppervlak voor iemand uit het Verenigd Koninkrijk. Maar ik denk dat ik er effectief op kan zijn. Je moet wat meer moeite doen om de punten te winnen, het spel is wat fysieker", zei hij eerder.

Hij heeft veel getraind met zijn coach James Trotman, die de vergelijking met Nadal wel begrijpt. Draper heeft namelijk nog iets gemeen met hem: ze zijn beiden linkshandig. De coach gebruikt dan ook vaak beelden van de 22-voudig grandslamwinnaar om de Brit beter te maken.

"We hebben bestudeerd hoe Nadal een service terugspeelt en gebruiken dezelfde patronen", legt Trotman uit. "Hij is de 'koning op gravel', het zou stom zijn om niet naar hem te kijken. Zeker omdat Jack ook links is."

Hoewel Draper nog nooit een toernooi won op gravel, zag zijn coach al snel zijn potentie. "Vooral onder de omstandigheden als die in Madrid, en in Parijs ook. Hij heeft hard gewerkt."

Finale Madrid Open

De nummer zes van de wereld speelt zondag de finale in de Madrid Open tegen Casper Ruud. In de eerste ronde van het toernooi schakelde hij de Nederlandse Tallon Griekspoor uit.