Turnster Lieke Wevers openhartig over haar littekens: 'Voel nog steeds wel eens misgunning'

Lieke Wevers maakte de afgelopen jaren veel mee tijdens haar 'turncrisis'. Er is veel over gezegd en geschreven, maar ze maakte onlangs een einde aan haar mediastilte. Ook tijdens de mediamiddag van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), in aanloop naar het EK, vertelt ze er eerlijk en open over.

Het jaar 2020 is een jaar om snel te vergeten voor de Wevers. Lieke en Sanne's vader en coach Vincent werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hij werd geschorst door de KNGU, mocht in 2021 niet naar de Olympische Spelen in Tokio en zijn contract bij de bond werd niet verlengd.

Een langdurige procedure volgde, waarna Vincent werd vrijgesproken door het Instituut Sportrechtspraak. Afgelopen jaar zorgde hij er als coach voor dat haar dochter Sanne bij haar rentree direct de Europese titel op de balk greep.

De afgelopen jaren leken vergeten en vergeven toen de prestaties op de Spelen goed waren, maar niet bij Lieke. “Het is niet te onderschatten hoe de turncrisis op een gegeven moment om onze familie ging. Alle waarden die we hadden opgebouwd, waren verwoest. De reputatie van de familie was geschaad. Je hebt een hele carrière opgebouwd, en die is ineens bijna waardeloos geworden, voor je gevoel", zei Lieke tijdens de mediamiddag, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Verliezen van droom en toekomst

Vooral het verliezen van haar droom en toekomst in het turnen heeft Lieke erg veel pijn gedaan. “In Tokio verloren we onze droom. Daarna onze toekomst. Het vertrouwen was geschaad en er was zo veel kapotgemaakt. Inclusief jezelf, je gezondheid. Ik weet wat voor 'die hard liefhebber' ik ben van turnen. Dat ik de sport zo heb moeten beleven, zou niet mogen gebeuren.”

©Pro Shots

'Niet gezien, gehoord of gesteund'

Hoewel Lieke in het jaar na de Spelen in Tokio nog de A-status in haar bezit had, was het daarna gedaan met de financiële steun. Het deed veel met haar dat ze zo weinig steun heeft gekregen, na alles wat er is gebeurd. ,,Daarna word je niet meer gezien, gehoord en gesteund. Er was geen nazorg. Dat vond ik een harde pil om te slikken. Ik merkte dat ik in mijn schulp kroop en het moeilijk vond om dingen te delen.”

Lieke voerde ook gesprekken met André Cats (hoogste sportbaas van NOC*NSF), maar het liep op niets uit. “Dat was niet om mijn handje op te houden, maar turnen is een fulltime job, ik ben niet aan het hobbyen. Naast de training heb ik rust nodig. Het is niet wenselijk dat ik me druk maak om financiën. Maar het was tevergeefs.”

Vertrouwen terug krijgen

Na jaren van afwezigheid is Wevers weer teruggekeerd in het team voor het EK. De 32-jarige turnster voerde een lang en uitgebreid gesprek met bondscoach Jeroen Jacobs en merkt dat ze langzaamaan weer onderdeel wordt van het team. “Ergens voel ik nog steeds wel eens misgunning. Maar daar maak ik me niet meer druk om. Ik doe dit voor mezelf, niet om iemand iets te bewijzen. Ik wil weer genieten van het spelletje", besloot Lieke.