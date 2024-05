'Meer rimpels, maar nog steeds in vorm': Rico Verhoeven na vijf jaar opnieuw op cover van Men's Health

Rico Verhoeven staat voor de derde keer op de voorpagina van Men's Health. Ondanks dat de kickbokser topfit is moest hij toch nog wat extra diëten voor de perfecte foto van zijn gespierde torso. Dat bleek best lastig.

Verhoeven deelt zijn derde Men's Health cover trots op Instagram. "Een grote eer en privilege", schrijft hij erbij. De wereldkampioen stond ook in 2019 met zijn foto op de voorpagina van het mannenblad. De verschillen tussen de cover van vijf jaar geleden en die van nu vindt hij heftig om te zien.

Rimpels

Bij RTL Boulevard krijgt Verhoeven beide foto's te zien. "Wat is het grootste verschil met vijf jaar terug?", vraagt fitness-influencer Donny Roelvink aan hem. "Nou die rimpels die ik erbij heb gekregen. Dat soort verschillen vind ik wel heftig", antwoordt de 35-jarige kickbokser. "Maar verder is het gewoon dezelfde Rico. Nog steeds in shape."

Dieet

De foto voor de cover moest twee weken na de Glory Grand Prix worden genomen. Hoewel Verhoeven als winnaar van de Grand Prix helemaal leeg was en meteen een bezoekje aan de McDonald's bracht, moest hij dus toch blijven trainen en diëten voor de shoot. En dat was nog best lastig.

"Een aantal dagen na die Grand Prix ben ik dus naar New York gegaan", vertelt Verhoeven. Mijn beste vriend ging ook mee. Dat was super gezellig, maar dan weet je: bij die gezelligheid hoort ook wel een drankje en vooral heel veel eten. Dus ja ik kwam terug en toen moest ik gelijk weer trainen, cardio..." Terwijl hij nog eens een blik werpt op de cover die hij in zijn handen heeft zegt hij tevreden: "Ik heb het toch nog redelijk voor elkaar gekregen".

De editie van het blad met de Nederlander op de voorpagina is vanaf vrijdag te koop. Er worden al wat quotes vrijgegeven van het interview met Verhoeven. "Alles gaat met vallen en opstaan, maar ik sta altijd weer op", prijkt op de cover. Men's Health deelt op Instagram nog een tipje van de sluier: "Hoe harder ik ging werken, hoe meer geluk ik kreeg".