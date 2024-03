Rico Verhoeven trots en helemaal leeg na Grand Prix: 'Deze toernooien zijn next level'

Rico Verhoeven is en blijft de koning van het kickboksen. Zaterdagavond was de 34-jarige Nederlander de beste tijdens de Grand Prix van Glory. Verhoeven won drie partijen op één avond en pakte een prijzenpot van 500.000 dollar.

In het GelreDome rekende Verhoeven af met Sofian Laïdouni, Nabil Khachab en Levi Rigters. De finale was er eentje om van te smullen. Verhoeven vond in het linkerbovenbeen van zijn tegenstander de zwakke plek. Die bleef hij een ronde lang zoeken en bijna gaf Rigters op, alleen de bel kwam op tijd.

In de tweede ronde was er werkelijk vanuit het niets een spinning backfist van Rigters op het hoofd van Verhoeven, die neer ging. Toch stond The King of Kickboxing op en maakte hij het karwei af. Allereerst gaf hij de credits aan Rigters. "Of ik die spinning backfist van Levi had zien aankomen? Haha nee, ik vrees van niet. Groot applaus voor hem, mensen. Wat een tegenstander. Veel complimenten voor zijn optreden vanavond", reageerde Verhoeven in de microfoon van Glory.

Grand Prix is loodzwaar

"Dit doet wel veel met me", zei Verhoeven bij Videoland. "Dit is mijn lust en mijn leven. Je ziet natuurlijk niet mijn hele leven, maar vooral de mooie momenten op Instagram. Maar het is zo mooi en bizar dat we dit ook weer geflikt hebben."

Wat vooral bleef hangen uit de interviews van Verhoeven, was dat het achtmanstoernooi loodzwaar is. "Deze toernooien zijn next level. Ben blij dat ze terug zijn en hoop dat de fans genoten hebben", sprak de kampioen. "Waar ik deze zege plaats? Dit is de kers op de taart. Heb tien jaar lang hard gewerkt om hier te staan", aldus Verhoeven, die rustig afwacht wat zijn volgende gevecht is. "Eerst vakantie."

Ben Saddik

Verhoeven verontschuldigde zich ook nog voor zijn gedrag na zijn tweede partij. Na de wedstrijd tegen Khachab betrad Jamal Ben Saddik de ring en toen werd het even lelijk. "Ik wil mijn excuses aanbieden voor het gedrag na het gevecht. Dingen gebeuren. Ze willen je uit je spel halen", zei hij daarover. Eerder riep Verhoeven al op om Ben Saddik te verbannen.