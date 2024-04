Rico Verhoeven noemt tijd voor comeback in de ring: 'Ik word ook een jaartje ouder'

Rico Verhoeven is nog lang niet klaar met kickboksen. Dat vertelt de 35-jarige zwaargewichtkampioen voor de camera's van Sportnieuws.nl. Wel zou hij graag even wachten met zijn volgende gevecht.

"Ik heb natuurlijk eind vorig jaar mijn contract laten verlengen, dus er zit nog zeker 2,5 jaar in", is Verhoeven direct duidelijk over zijn toekomst in de vechtsportwereld. "Ik hoop einde van het jaar weer de ring te betreden. Dit zat wel kort op elkaar met mijn gevecht in november en de grand prix in maart. 35 ben ik nu, dus je wordt toch een dagje ouder. Ik vind het wel fijn om ook met andere dingen bezig te zijn tussen mijn gevechten door. Dus het kickboksen vind ik super leuk om te doen, maar het ondernemen en acteren is ook genieten. Er gaan ook daarin weer leuke dingen aankomen."

Glory 100

Verhoeven kijkt ook uit naar Glory 100, het jubileum van de vechtorganisatie. Hij trekt ook een vergelijking met UFC 300 van aankomend weekend. "Glory 100 wordt ook fantastisch. Glory pakt al heel erg uit, met meerder kampioenschappen in meerdere gewichtsklassen op één avond. Glory 100 wordt van één ander niveau dat we nog niet gezien hebben. Er gaan zeker verrassingen komen voor mensen die ze niet verwachten."

'Irriteerde me dood aan mezelf'

Tijdens zijn laatste gevechten in de Grand Prix van Glory leerde Verhoeven wel veel over zichzelf. "De lessen die ik heb geleerd van de grand prix zijn nooit comfortabel blijven. Als het leven je naar beneden haalt, dan sta je op, ga je herstellen en ga je alsnog met de winst naar huis. Van allebei de knockdowns herstelde ik vrij goed. Met dat oog werd ik geraakt en ging ik even neer, dat was het dan. Die spinning backfist zag ik echt niet aankomen. Als ik die stoot van Levi Rigters nu nog zie dan irriteer ik me daar dood aan. Ik kan er gewoon niet naar kijken, omdat ik teleurgesteld ben ik mezelf."