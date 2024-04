Rico Verhoeven wordt verrast door cabaretier Jandino Asporaat: 'Je ziet er goed uit voor 53!'

Voor kickbokser Rico Verhoeven was het een feestweek. De Glory-kampioen mocht eerder deze week 35 kaarsjes uitblazen en opende ook nog een nieuwe sportschool in Rotterdam. Om het helemaal compleet te maken werd hij zaterdag ook nog eens door een groepje vrienden verrast.

Verhoeven werd op woensdag 10 april 35 jaar oud en dat moet natuurlijk gevierd worden. The King of Kickboxing werd daarom getrakteerd op een verrassingsdiner door een groepje vrienden, waaronder ook danser Timor Steffens en cabaretier Jandino Asporaat.

De twee deelden op social media beelden van hoe ze stiekem onder de radar proberen te blijven in het restaurant. Uiteindelijk is Verhoeven even later toch aangeschoven en Asporaat kan het op Instagram niet laten om nog even een grapje te maken: 'Je ziet er goed uit voor 53!'

Sportschool

Steffens was eerder deze week ook aanwezig bij de opening van een nieuwe sportschool van Verhoeven in Rotterdam. De kickbokser opende daar een filiaal van The Kickboxing Society. Het doel van de vechter is om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken. Het moet volgens hem dus niet uitmaken hoe goed of hoe slecht je bent in kickboksen.

Afscheid nog niet in zicht

Hoewel de leeftijd van 35 jaar voor veel sporters een moment is waarop het pensioen in zicht komt, is dat bij Verhoeven nog zeker niet het geval. De kickbokser heeft nog een contract voor 2,5 jaar bij vechtsportorganisatie Glory. Daar is hij ook al bijna tien jaar de wereldkampioen om het zwaargewicht.

Verhoeven verdedigde in december 2023 met succes zijn titel tegen Tariq Osaro en liet een maand geleden bij de Glory Grand Prix, een achtmanstoernooi, zien dat hij nog altijd de te kloppen man is. Hij kreeg in de finale een spinning backfist te verwerken van Levi Rigters, maar toch ging hij er met de winst vandoor.

Wie o wie?

Het is de grote vraag wie de volgende tegenstander van Verhoeven gaat worden in een titelgevecht. The King of Kickboxing verwacht aan het eind van dit jaar opnieuw te gaan vechten. Het zou zomaar Rigters kunnen zijn, die dan tegenover hem zal staan. Hij strijdt op 18 mei in Ahoy tegen Jahfarr Wilnis en liet weten dat hij het graag een keer tegen Verhoeven op zou willen nemen.