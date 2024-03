MMA-vechter Roberto Satoshi ramt tegenstander knock-out en vraagt vriendin ten huwelijk

De Japans-Braziliaanse MMA-vechter Roberto Satoshi (34) heeft een opmerkelijk weekend beleefd. Eerst sloeg hij bij het evenement RIZIN Landmark 9 te Kobe (Japan) Keitaro Nakamura knock out. Daarna overwon hij ook in de liefde: in de ring vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk.

Satoshi, kwampioen in het lichtgewicht bij de vechtsportbond Rizin, rekende in twee ronden af met Keitaro Nakamura (39). De Japanner, die in 2006 debuteerde bij de bond UFC, hield het nog niet twee minuten vol tegen Satoshi. Vervolgens ging de winnaar op zijn knieën voor zijn partner, die ook in de ring was gekomen, met een van hun kinderen in haar handen.

Satoshi toverde een doosje tevoorschijn, waarna hij een microfoon onder de neus geduwd kreeg en hij zijn aanzoek kon doen. Getuige de liefdevolle kus waarmee het koppel het tafereel afsloot, lijkt het erop dat de vrouw 'ja' zei.