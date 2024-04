Bizarre taferelen na MMA-gevecht: fans mishandelen vechter na uit de hand gelopen knokpartij

Na een MMA-gevecht in de organisatie HFC heeft zich een bizar tafereel afgespeeld. Eerst toonde één van de vechters respectloos gedrag en daar kreeg hij genadeloos de rekening voor gepresenteerd.

In de partij tussen Arkadiy Osipyan uit Armenië en Ali Heibati en Iran deden zich een aantal bizarre momenten voor. De Iraniër begon de partij al met een respectloze tik op de bil van de ring girl. Daarna verloor Heibati al in de eerste ronde via een technical knock out. Het gevecht in Rusland liep daarna compleet uit de hand toen Osipyan werd aangevallen door een grote groep tegenstanders die hem mishandelden.

Mishandeling

In de zaal in Rusland vloog een grote groep met zogenaamde 'supporters' van de Iraniër op de Armeense verliezer van het gevecht. Van allerlei kanten kreeg hij klappen en uiteindelijk werd hij naast de ring nog naar de grond geslagen. De organisatie heeft een onderzoek ingesteld naar de situatie die zich voordeed rond de vervelende mishandeling van Osipyan. Een groep van rond de tien mensen ligt onder het vergrootglas door de mishandeling.

Reden

Het incident is op een of andere manier ook gefilmd door omstanders van het nare voorval. Als uitleg gaf de ploeg van Heibati, dat Osipyan respectloos was na zijn nederlaaag. Hij probeerde winnaar van het gevecht nog te slaan en feliciteerde Heibati ook niet nadat Osipyan zelf knockout was gegaan. Hierdoor sloegen de stoppen door bij de fans van de Iraniër en doken ze met een groep op de verliezer.

Schokkende beelden

Op de beelden is te zien dat de fans met verschillende voorwerpen Osipyan aanvallen. Zo vliegt er ook een stoel richting de Armeniër. Gelukkig doken beveiligers van het evenement snel op de grote groep aanvallers en konden ze voorkomen dat Osipyan nog meer letsel opliep.