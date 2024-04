Deels Nederlands Only Fans-model toont borsten bij UFC-event en krijgt ban

Het Only Fans-model Hayley Davies krijgt straf, nadat ze bij een evenement van MMA-bond UFC haar bovenkleding verwijderde. Ze is voortaan niet meer welkom bij UFC-evenementen.

Bij UFC 300 in Miami besloot Davies de tv-kijkers en mensen om haar heen te trakteren op haar twee punches. Volgens CalfKicker werd haar actie door een 'Karen' gemeld bij de UFC. 'Karen' is internetjargon voor een vrouw die veel klaagt en altijd boos is.

Benchwarmers meldt dat Davies, die ook actief is in de porno-industrie, op Twitter een video van haar onthulling heeft gezet, maar dan in een gecensureerde versie. Daar schreef ze bij, dat als ze 30.000 likes krijgt, ze de ongefilterde versie zou plaatsen.

Nederland

Op haar X-account omschrijft ze zich trouwens als "een klein Australisch en Nederlands wervelwindje".