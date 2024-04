Glory keert op 8 juni terug met een Grand Prix in Rotterdam Ahoy

Glory heeft donderdagmiddag bekendgemaakt dat er een nieuwe Grand Prix komt. Op 8 juni strijden acht kickboksers in een toernooischema tegen elkaar, waardoor de finalisten drie gevechten op één avond vechten. Dat gebeurt allemaal in Rotterdam Ahoy.

Het gaat om de categorie lichtzwaargewicht. Glory heeft nog geen deelnemers bekendgemaakt.

Titelhouder Khbabez

Tarik Khbabez is momenteel de titelverdediger in de gewichtsklasse. Hij pakte de gordel af van de Surinamer Donegi Abena op de avond dat Glory de Grand Prix in Arnhem organiseerde. Khbabez won via split decision. In de dagen voorafgaand aan het gevecht was het behoorlijk onrustig tussen beide vechters. De beveiliging moest toen tussen beiden komen.

Tarik Khbabez maakt in spektakelstuk met Donegi Abena droom waar bij Glory Een langverwachte topper tussen Donegi Abena en Tarik Khbabez kwam zaterdagavond tot zijn climax. De twee vochten om de light heavyweight title. Uitendelijk was het Khbabez die op split decision won en daarmee kampioen Abena versloeg.

Abena komt dus onder Khbabez op de ranglijst van Glory. De Nederlander Michael Duut staat op plek zeven. Voor hem wordt het dus nog twijfelachtig of hij mee mag doen. Duut is eigenlijk de nummer acht, omdat Abena als nummer één wordt gezien.

Nieuwe vechter?

Mogelijk doet ook Mory Kromah mee aan de Grand Prix in Rotterdam. De Nederlands-Guinese vechter stond eerder onder contract bij Enfusion, maar onlangs deelde Glory een mysterieuze foto met een masker. Kromah komt altijd met een masker op, dus legden vechtsportfans snel de link.

Glory onthult 'mysterieuze' nieuwe vechter, fans raden door masker wie het is Glory is een nieuwe vechter rijker. Wie dat is, dat wil de vechtsportorganisatie nog niet laten weten. 'Nieuwe vechter getekend! Wie denk jij dat het is?', schreven ze op Instagram, bij een mysterieuze foto van een masker. Juist dat masker heeft ervoor gezorgd dat fans denken te weten wie het is.

Rotterdam Ahoy

De zaal in Rotterdam is vaak het decor van Glory-gevechten. Op 18 mei vindt daar nog Glory 92 plaats en eind december was daar ook Glory 90.