Glory 91 | Spectaculaire avond in Parijs met gevecht om de wereldtitel tussen Semeleer en Kwasi

Met de Glory Grand Prix nog vers in het geheugen volgt op 27 april alweer Glory 91. In Parijs staan er op Koningsdag weer genoeg mooie gevechten op het programma. Semeleer en Kwasi gaan in de strijd aan om de wereldtitel in de welterweight-divisie. Bovendien komen Rajabzadeh en Laïdouni weer in actie na het door Rico Verhoeven gewonnen toernooi in Arnhem.

Kickboks-liefhebbers kunnen na een drukke Koningsdag op 27 april 's avonds heerlijk bijkomen op de bank met Glory 91. Het belooft een avond vol adrenaline, actie en topgevechten. Het Dôme de Paris opent opnieuw haar deuren voor Glory om een groot aantal topboksers tegen elkaar te laten strijden. Naast het titelgevecht stapt De Azerbeidzjaanse publiekstrekker Bahram Rajabzadeh opnieuw de ring in zijn verloren gevecht tegen Levi Righters afgelopen maart. Rajabzadeh zal er alles aan willen doen om opnieuw een indrukwekkende winstreeks neer te zetten.

Alle gevechten van Glory 91 in Parijs

De gevechten van de main card:

Welterweight World Title Fight: Endy Semeleer (Champion) vs Chico Kwasi (#1)

(Champion) vs (#1) Light Heavyweight Fight: Bahram Rajabzadeh (#2) vs Kevin Oumar

(#2) vs Catchweight (72kg) Fight: Youssef Boughanem vs Stas Kazantsev

vs Heavyweight Fight: Sofian Laïdouni (#6) vs Vladimir Toktasynov

(#6) vs Light Heavyweight Fight: Mohamed Amine (#5) vs Pascal Touré (#9)

(#5) vs (#9) Welterweight Fight: Cyril Benzaquen vs Soufian Abdelkhalek

vs Featherweight Fight: Davi Mejia (#10) vs Biobo Sacko

De gevechten van de prelims:

Welterweight Fight: Robin Ciric (#6) vs Diaguely Camara

(#6) vs Welterweight Fight: Ismail Ouzgni (#5) vs Mehdi Ait El Hadj

(#5) vs Middleweight Fight: Florian Kröger vs Ramy Deghir

Nederlanders die in actie komen

Het enige titelgevecht van Glory 91 heeft een Nederlands tintje. Endy Semeleer verdedigt zijn welterweight titel tegen de Nederlander Chico Kwasi. Titelhouder Semeleer woont in Emmeloord, maar komt uit voor Curaçao.

In eerste instantie stond Jos van Belzen op de Main Card, maar de Nederlander is niet van de partij waardoor zijn plek wordt overgenomen. De voor Marokko uitkomende Soufian Abdelkhalek neemt zijn plek in tegen Cyril Benzaquen. Tot slot komt er een derde Nederlander in actie in de vorm van Robin Ciric die het in de prelims opneemt tegen Diaguely Camara.