Rico Verhoeven en gezin doen mee met populaire TikTok-trend: 'Familievakantie'

Rico Verhoeven neemt het ervan nu hij een tijdje niet hoeft te kickboksen. De 35-jarige Brabander is opnieuw op vakantie, dit keer met zijn gezin. Het is namelijk meivakantie in het zuiden en dus is de familie Verhoeven er lekker op uit. En Rico liet zien dat hij aardig met zijn tijd meegaat.

Op Instagram en TikTok plaatste Verhoeven een video van zijn familie. De kickbokser heeft de trends goed gevolgd, want de laatste tijd verschijnen veel van dit soort video's op TikTok met mensen die op vakantie gaan. Onder het nummer Burning Love van Elvis Presley is eerst te zien hoe Verhoeven en zijn familie op het vliegveld zitten en hij ze vervolgens naar het strand in het Turkse Antalya roept.

De vakantie naar Turkije volgt kort na een avontuur in de Emiraten. Verhoeven en zijn vriendin Naomy van Beem waren in Dubai en genoten daar van het mooie weer en het goede eten. Na afloop knutselde Verhoeven een video in elkaar van het tripje naar de zon.

De TikTok-trend die Verhoeven ook deed:

Wanneer weer bij Glory?

Verhoeven doet het dus lekker rustig aan. En terecht. In november vorig jaar prolongeerde hij zijn wereldtitel zwaargewicht bij Glory en in maart was hij de beste op het achtmanstoernooi van de vechtsportorganisatie. Deze site vroeg Verhoeven onlangs wanneer hij weer in de ring verschijnt.

"Ik hoop einde van het jaar weer de ring te betreden", reageerde hij. "Dit zat wel kort op elkaar met mijn gevecht in november en de grand prix in maart. 35 ben ik nu, dus je wordt toch een dagje ouder. Ik vind het wel fijn om ook met andere dingen bezig te zijn tussen mijn gevechten door." Dat blijkt, want Verhoeven geniet nu lekker van de zon.