Rico Verhoeven maakt Jamal Ben Saddik met de grond gelijk: 'Als je zo veel praatjes hebt....'

Ilia Topuria is aanstaande zaterdag één van de eerste Spaanse MMA-vechters die voor een UFC-titel mag gaan knokken. Het vedergewicht uit Allicante neemt het voor de belt op tegen de langstzittende kampioen van de organisatie: de Australische Alexander Volkanovski. Topuria heeft in ieder geval genoeg steun, want in een minuten durende video krijgt hij steun van de hele Spaanse sportwereld.