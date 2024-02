Andries Jonker vergelijkt Spaanse vrouwen met het Barcelona van Pep Guardiola: 'Unieke kwaliteiten'

De Oranje Leeuwinnen verloren vrijdagavond met 3-0 van Spanje in de halve finales van de Nations League. Daarmee is de eerste kans op een Olympisch ticket verkeken, maar er komt nog een nieuwe mogelijkheid. Bondscoach Andries Jonker en aanvoerder Sherida Spitse zagen dat Spanje veel beter was.

"Het kwaliteit van hun positiespel is uniek in het vrouwenvoetbal, net zoals Barcelona dat in het mannenvoetbal was", zei Jonker tegen de NOS. Nederland verloor vorig jaar op het WK ook al van de Spaanse vrouwen. Ondanks de kansloze nederlaag gelooft hij nog altijd in zijn ploeg: "We horen nog steeds bij de wereldtop. Ik laat me niet in de war brengen door dit soort wedstrijden."

'Behoefte aan rust is schreeuwend'

Veel speelsters worstelen met hun fitheid en dat was een groot probleem in aanloop naar de wedstrijd: "Ik heb deze week niets kunnen doen met de elf speelsters die op het veld stonden. Het programma is zo intensief. De behoefte aan rust is schreeuwend."

Oranje krijgt woensdag tegen Duitsland een nieuwe kans om zich voor de Spelen te plaatsen. De bondscoach hield al rekening met die wedstrijd: "Ik wist dat ik er drie moest wisselen en heb geen enkel risico genomen. Het gaat om woensdag, dat is onze kans."

Spitse zag slordig Oranje

"Spanje was gewoon beter", zei Spitse na afloop bij de NOS. De recordinternational zag dat Nederland veel moeite had met de wereldkampioen: "De druk van Spanje was goed en wij waren te slordig. Dan komen zij in hun kracht. Met name aan de bal zijn zij beter."

Spitse kijkt net als Jonker uit naar de wedstrijd tegen Duitsland in Heerenveen: "Dit is heel zuur, maar we hebben nog een kans."