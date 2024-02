Oranje Leeuwinnen laten ticket Olympische Spelen liggen in Spanje, maar krijgen herkansing in eigen huis

De Oranje Leeuwinnen hebben in de halve finale van de Nations League met 3-0 van regerend wereldkampioen Spanje verloren. Er stond ook een ticket voor de Olympische Spelen op het spel. Toch was er een meevaller: Nederland krijgt komende week voor eigen publiek een nieuwe kans om zich te plaatsen dankzij het resultaat in de andere halve finale.

Een finaleplaats in de Nations League was genoeg om een ticket voor de Olympische Spelen te verdienen en dat was misschien nog wel belangrijker voor beide teams. Spanje ging er uiteindelijk met dat ticket vandoor, maar door de zege van Frankrijk in de andere halve finale maken de Oranje Leeuwinnen nog altijd kans om ook naar Parijs te gaan.

Wereldkampioen sterker

Spanje zette Nederland vanaf de eerste minuut onder druk en daar had de ploeg van Jonker het erg moeilijk mee. Toch kreeg Oranje via Esmee Brugts de eerste kans van de wedstrijd, maar zij kon niet goed bij een voorzet. Ondertussen was Salma Paralluelo, die vorig jaar in de kwartfinale van het WK de winnende goal tegen Nederland maakte, een plaag voor de verdediging met haar snelheid, maar zij had het vizier niet op scherp staan.

Ondanks het Spaanse overwicht leek Nederland met 0-0 de rust te gaan halen, maar ineens sloeg de wereldkampioen keihard toe. Eerst zorgde Jenni Hermoso na zwak verdedigen voor de 1-0 en even later schoot Aitana Bonmatí een voorzet hard achter keepster Daphne van Domselaar binnen. Daarmee was het verschil ineens twee.

Rommelgoal

Jonker besloot in de rust Vivianne Miedema, die voor het eerst sinds haar zware knieblessure in de basis stond, te wisselen en met Damaris Egurrola een extra middenvelder in te brengen. Dat had effect, want Oranje speelde beter. Veel leverde het echter niet op.

Spanje gooide de wedstrijd een kwartier voor tijd in het slot. Nederland kreeg de bal maar niet weg in de eigen zestien en uiteindelijk was het Ona Batlle die de bal binnen wist te frommelen. Daarmee was het Olympische ticket binnen voor de Spaanse vrouwen.

De Spaanse vrouwen juichen na de 3-0. © ANP

Herkansing

De finalisten voor de Nations League zouden zich plaatsen voor de Olympische Spelen. Frankrijk is komende zomer echter het gastland en had dus al een Olympisch ticket op zak. Zij wonnen vrijdag in de andere halve finale met 2-1 van Duitsland en daardoor schuift het ticket door naar de winnaar van de troostfinale.

Dat betekent dat Nederland op woensdag 28 februari tegen Duitsland niet alleen maar strijdt om de derde plaats in de Nations League, maar ook om een Olympisch ticket. Voordeel is dat die wedstrijd in Heerenveen wordt gespeeld en dus kan Nederland zich voor eigen publiek alsnog gaan plaatsen.