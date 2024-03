Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato steunpilaren voor Ajax tegen Aston Villa

Ajax staat donderdagavond een zware kluif te wachten in de Conference League: de nummer 4 van de Premier League, Aston Villa, komt op bezoek. In het nieuwe Ajax-systeem vallen twee spelers op: Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato. Ook trainer John van 't Schip is zeer tevreden over hen: "Als je ziet wat hij nu al gepresteerd heeft op jonge leeftijd, dan is dat erg knap."

John van 't Schip heeft een aantal wedstrijden geleden besloten het roer helemaal om te gooien bij Ajax, er wordt vanaf nu met een vijfmansverdediging gespeeld in Amsterdam. De eerste wedstrijd, tegen AZ, liep dat nog niet geheel vlekkeloos maar daar werd wel het lek gevonden. Ahmetcan Kaplan kwam in het veld, tussen Devyne Rensch en Jorrel Hato in, en ineens vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Vooral Hato en Kaplan lijken elkaar gevonden te hebben. De twee steunpilaren van Ajax lijken geboren.

Jarige job

Hato is donderdag, op de dag van de wedstrijd tegen Aston Villa, jarig en wordt pas achttien jaren jong. De verdediger staat op het punt zijn contract te verlengen bij Ajax en is al meermaals aanvoerder geweest. Nogal een lijstje van prestaties voor iemand die nog niet eens volwassen is. "Als je ziet wat hij gepresteerd heeft op jonge leeftijd en ook continu speelt bij Ajax...", begint Van 't Schip over zijn pupil terwijl hij hout zoekt in de persruimte om op af te kloppen. "...dat is ongekend denk ik. In zoverre dat hij achterin heel belangrijk is. Hij is snel, sterk en geconcentreerd. Het is een echte Ajax-voetballer. Hij raakt niet in paniek met de bal aan zijn voet."

Kaplan

Kaplan heeft nog niet veel wedstrijden in de hoofdmacht gespeeld, vanwege een nare blessure. Maar zijn komst in het eerste is als een raket: waar hij bij Jong Ajax nogal wisselvallig was, is hij de afgelopen wedstrijden bij Ajax 1 een belangrijke steunpilaar. Supporters zien liever hem dan de ervaren Kroaat Josip Sutalo, die tegen Aston Villa sowieso geschorst is.

Van 't Schip gunt hem ook die basisplaats. "Ik ben verrast over hem in de zin dat hij gelijk zo constant is. Ik kende zijn kwaliteiten al van Jong Ajax. Ik denk in de combinatie met Hato en Rensch dat het goed stond de afgelopen wedstrijden." En wie het goed doet, kan rekenen op een basisplaats. "Zo gaat dat in het voetbal, daarom stond hij dus ook afgelopen weekend in de basis."

Afwezigen

De vijfmansverdediging werd in het leven geroepen tijdens de afwezigheid van zowel Steven Bergwijn als Steven Berghuis. De twee zullen donderdag nog steeds afwezig zijn. Bergwijn is op z'n vroegst volgende week tegen Sparta weer misschien inzetbaar, Berghuis is wat lastiger. "Hij heeft last bij het schieten, de rest gaat wel goed. Als dat wat wegzakt, dan kan hij weer spelen", zei Van 't Schip op het persmoment.