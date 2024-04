Branco van den Boomen doet boekje open over transfer naar Ajax: 'Niet te weigeren'

Branco van den Boomen stapte afgelopen zomer transfervrij over van Toulouse naar Ajax. De middenvelder was ook graag bij de Franse club gebleven, maar door een belletje van de Amsterdammers veranderde zijn mening.

In gesprek met La Dépêche vertelt Van den Boomen over de overstap. "Omdat ik transfervrij was, had ik verschillende opties. Er was één Bundesliga-club die bijzonder geïnteresseerd was, maar toen kwam Ajax."

Toulouse

Van den Boomen sprak ook veel met Toulouse over een langer verblijf. "Toulouse deed een geweldig aanbod, want ze wilden mij graag behouden en de fans gaven mij heel veel liefde. Ik ben ze voor altijd dankbaar, ook de president Damien Comolli, voor de kans die hij mij heeft gegeven om te blijven. Maar daartegenover stond Ajax en dat kon ik niet weigeren."

De keuze wil dus op Ajax. Daar had de middenvelder een goede reden voor. "Ik kon niet weigeren wat deze club in mijn land vertegenwoordigt en ik wilde laten zien dat ik in een ander project zou kunnen slagen. Dat heeft de doorslag gegeven."

Assists

Wellicht dat Van den Boomen nu wellicht een andere keuze had gemaakt. Ajax kent een van de slechtste seizoenen uit de clubgeschiedenis en de middenvelder zelf is geen onbetwiste basisspeler in de hoofdstad. Hij kwam wel al tot 27 wedstrijden dit seizoen, al was dit ook veel als invaller. Voor Ajax scoorde hij tot nu toe drie keer en gaf hij één assist. Bij Toulouse was Van den Boomen juist goed voor 45 assistst in 121 wedstrijden.