Alex Kroes officieel begonnen als algemeen directeur bij Ajax: 'Het gaat om samen opleiden, ontwikkelen en winnen'

Alex Kroes is op 15 maart dan eindelijk officieel begonnen als algemeen directeur bij Ajax. De 49-jarige bestuurder volgt Edwin van der Sar op, die vorig jaar juni stopte. Jan van Halst was na die tijd de tussenpaus, omdat Kroes vanwege zijn verleden bij AZ pas in maart 2024 mocht beginnen.

"Het is ongeveer veertig jaar geleden dat ik hier als jeugdspeler begon en nu mag ik als algemeen directeur aan de slag. Ik heb er heel veel zin in", zegt Kroes in een eerste reactie.

"Het is mijn doel om samen met mijn collega's opnieuw mooie tijden met onze club te gaan beleven. De komende tijd staat in het teken van een duidelijke structuur neerzetten, richting geven en rust creëren. Het gaat om samen opleiden, ontwikkelen en winnen", verzekert Kroes. "Maar ook om plezier en impact maken."

First day at the office.



Welcome, Alex ❌❌❌ pic.twitter.com/drptGoMjFt — AFC Ajax (@AFCAjax) March 15, 2024

Puinzooi

Kroes stapt in op het moment dat het totaal niet loopt bij Ajax. De ploeg is al kansloos voor de titel in de Eredivisie en is Europees en in de KNVB Beker al uitgeschakeld. Donderdag, met Kroes op de tribune, verloren de Amsterdammers kansloos met 4-0 bij Aston Villa.

Kroes moet aan de bak in de Johan Cruijff ArenA. Op het veld is het een rommeltje, maar ook daarbuiten zijn veel onduidelijkheden. Zo moet er nog een persoon worden gevonden die de transfers gaat regelen en een nieuwe hoofd jeugdopleidingen. Verder is ook de toekomst van huidig hoofdtrainer John van 't Schip onduidelijk.

Reactie Ajax

Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen, stond bij de komst van Kroes ook stil bij de werkzaamheden die Van Halst heeft verricht. De rvc is 'erg dankbaar' voor zijn inzet. Van Halst zwaait door de komst van Kroes af bij Ajax.

"Het is fijn dat Alex eindelijk bij ons is. Ik heet hem namens de RvC heel hartelijk welkom", aldus Van Praag. "Hij gaat een drukke tijd tegemoet, dat is hem bekend. We wensen hem uiteraard veel succes en in het kader van 'Samen Ajax' zullen we hem waar nodig met raad en daad terzijde staan."