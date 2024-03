John van 't Schip over klagende Brian Brobbey: 'Vorige week was iedereen nog enthousiast'

Brian Brobbey was na afloop van de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Aston Villa niet blij. Hij klaagde over het systeem van Ajax waar trainer John van 't Schip voor koos. Volgens Van 't Schip heeft het geen zin om daarover te klagen.

Voor de camera van Veronica reageert de trainer van Ajax op de klachten van Brobbey. "Weet je, een paar weken geleden was hij blij", verzucht Van 't Schip. "Het gaat constant heen en weer, dat heeft denk ik niet zoveel zin om dat nu te gaan doen."

Brian Brobbey baalt van medespelers: 'Ik mis Steven Berghuis en Steven Bergwijn' Brian Brobbey stond tegen Aston Villa, meer nog dan in de Eredivisie, op een eilandje. De aanvoer naar de spits van Ajax was nihil. Na afloop van de dikke 4-0 nederlaag was Brobbey dan ook behoorlijk chagrijnig.

Vorige week wist Ajax in Amsterdam nog gelijk te spelen tegen Aston Villa in de Conference league. Het werd 0-0 in de Johan Cruijff Arena. Toen speelde het team in hetzelfde systeem.

"Nog geen week geleden was iedereen laaiend enthousiast dat we zo goed speelden tegen Aston Villa in dit systeem", aldus Van 't Schip. "Er zijn geen andere spelers voor in de plaats teruggekomen. Dus dan ga je daarop verder en dan is dat achteraf altijd moeilijk om uit te leggen."