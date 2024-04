Arne Slot en Rogier Meijer prijzen elkaar in aanloop naar bekerfinale de hemel in: 'Hij weet dat ik dat van hem vind'

Zondag staat de KNVB Bekerfinale op de planning tussen Feyenoord en NEC. De trainers speelden alvast een wedstrijd op de vrijdagmiddag, namelijk een wedstrijdje complimenten geven. De twee waren lovend over elkaar en hun spelopvattingen. "Ik zie hen vaak als ik tegenstanders analyseer", zei Arne Slot over het NEC van Rogier Meijer.

De twee trainers zaten naast elkaar bij de persconferentie in aanloop naar de bekerfinale van zondag. Met David Háncko en Bram Nuytinck stonden de trainers alvast bij de felbegeerde Dennenappel, voordat ze aanschoven voor vragen van de pers. Daarin schroomden de twee trainers niet elkaar te bestrooien met complimenten.

Jasper Cillessen wil niet aan penalty's denken in bekerfinale: 'Hopen dat het niet zover komt' Jasper Cillessen heeft nogal wat bekerfinales meegemaakt. Hij gaat zondag op voor al zijn zesde bekerfinale. Deze keer dan wél voor het eerst met NEC. In Feyenoord wacht een lastige tegenstander voor zijn club, dat wel goed in vorm is. "We willen het in negentig minuten beslissen", zegt hij tegen deze site.

De ontwikkeling van NEC

In veel antwoorden wilde Slot zich niet wagen aan een gemakkelijk verloop van de finale, ondanks een verschil van 25 punten op de ranglijst. Hij vindt NEC namelijk een uitstekende ontwikkeling doormaken. "Als je de tweede seizoenshelft kijkt, staan zij vierde en dat zegt veel over de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt. Dat komt ook door de goede trainer, want hij weet dat ik dat vind." Ondanks de zware start van het seizoen, kwam NEC er toch bovenop. "Dat komt omdat ze hebben vastgehouden aan een goede trainer."

Slot gaf toe dat als hij zijn wedstrijden voorbereid, hij vaak NEC tegen komt als hij tegenstanders analyseert. "Dat is omdat ze een goed wedstrijdplan hebben met een duidelijk spelidee, daarom hebben andere ploegen het ook moelijk om tegen hen te spelen." Dat is ook te zien in de uitslagen, aangezien NEC - net als Feyenoord - de enige ploeg is in Nederland die PSV deed verliezen. Maar Meijer wil niks weten van een favorietenrol, op zijn beurt stak hij de loftrompet over Feyenoord op.

Ongeslagen na de winterstop

Hij refeerde gauw naar het feit dat Feyenoord, op de wedstrijd met AS Roma na, nog ongeslagen is. "We moeten de wedstrijd van ons leven spelen, willen we daar resultaat halen", zei hij. Hij gaf ook toe dat hij af en toe wel eens wat afkijkt bij de trainer van Feyenoord. "Voor NEC een hele mooie gebeurtenis dat we spelen om een prijs zo laat in het seizoen. Ik kijk wel veel naar hoe Slot speelt en hoe hij dingen oplost in het voetbal. Dat bewonder ik wel, moet ik zeggen."

Lasse Schöne is klaar voor de bekerfinale: 'Er komt veel familie uit Denemarken kijken in De Kuip' Zondagmiddag staat er een historische bekerwedstrijd op de planning voor NEC tegen Feyenoord. Voor de club uit Nijmegen is het de vijfde bekerfinale in de geschiedenis. Voor NEC-speler Lasse Schöne zijn derde, maar toch blijft de bekerfinale speciaal: "Of je er nou honderd hebt gespeeld of nul, zo’n beker binnenhalen voor de club zou enorm bijzonder zijn", zei hij tegen Sportnieuws.nl.

Hij beseft dat het een mooi moment voor de club zal zijn en dat alle randzaken mooi zijn voor de supporters en zijn spelers, maar hij focust zich vooral op Feyenoord. Hij kijkt ook niet naar eerdere bekeredities waarin kleinere clubs wonnen. "Ik kijk vooral hoe wij Feyenoord kunnen bestrijden en hoe we dat gaan doen. Ik wil het voetbalinhoudelijk houden, zoals ik eigenlijk altijd wel doe."

Feyenoord-coach Arne Slot komt met topnieuws en ziet twee basisspelers in selectie terugkeren Justin Bijlow en Gernot Trauner keren zondag terug in de selectie van Feyenoord voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Arne Slot speelt met zijn ploeg ook spoedig de bekerfinale, maar van spelers rust geven is volgens de coach geen sprake.

David Hancko

Slot had Hancko naast zich en was complimenteus over zijn verdediger, die dit seizoen enorm belangrijk is voor Feyenoord. "Ik kan je wel tien dingen noemen waarom ik hem goed vind, maar het meest bijzondere aan hem is dat hij goed wil leren. Hij let altijd op en zit bijna met een blocnote klaar om alle tips op te schrijven. Hij laat geen seconde onbenut om elke dag beter te worden."

Hancko zelf is ook erg tevreden over die ontwikkeling. "Als ik voor mezelf kijk, ben ik gegroeid en heb ik meerdere belangrijke ervaringen opgedaan. Dat is waar het mij om gaat. Op basis daarvan is het een goed seizoen geweest, de beker winnen zou daar mooi voor zijn. Het is een belangrijke wedstrijd voor de club en supporters."