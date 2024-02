Bayern München over racistische opmerkingen richting Dayot Upamecano: 'Geen fan van onze club'

Quincy Promes moet zes jaar de bak in van de rechtbank in Amsterdam. Dat sprak het gerechtshof woensdag uit. Er werd door het Openbaar Ministerie (OM) negen jaar geëist, daar ging de rechter niet in mee. Of Promes daadwerkelijk een deel van zijn celstraf uitzit, is maar de vraag, aangezien hij in Rusland niet gepakt kan worden. De voetballer was zelf dan ook niet aanwezig bij de uitspraak.