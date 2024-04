Bijzonder belletje voerde Thomas Rongen van slechtste nationale team ter wereld naar commentator van Lionel Messi

Thomas Rongen beleefde een jongensdroom toen hij op 20-jarige leeftijd met het Nederlandse amateurelftal naar de Verenigde Staten (VS) mocht om daar deel te nemen aan het WK voor amateurteams. Niemand minder dan Rinus Michels was op dat moment coach van het nationale elftal. Enkele maanden na het WK kreeg Rongen een bijzonder telefoontje. Sportnieuws.nl kijkt met Rongen terug op die tijd.

Naast de LA Aztecs speelde Rongen ook nog met Cruijff bij de Washington Diplomats. Enkele jaren later, in 1984 ging de North American Soccer League failliet. Veel voetballers vertrokken uit Amerika, Rongen bleef echter en startte een carrière als trainer.

Het slechtste nationale elftal ter wereld

Rongen kende een wisselvallige carrière in Amerika. Zijn grootste succes als trainer beleefde hij in 1999: hij won met DC United de MLS-Cup en werd uitgeroepen tot trainer van het jaar. In 2001 startte hij bij de Amerikaanse voetbalbond als trainer van het nationale jeugdelftal. Vanuit zijn connecties binnen de Amerikaanse bond werd hij benaderd of hij niet tijdelijk technisch directeur zou willen worden van het nationale elftal van Amerikaans Samoa. "Het was voor mij eigenlijk een manier om de tijd op te vullen. Ik wist bijna niks van het land af, en ook niet van het niveau."

Amerikaans Samoa stond op het moment van zijn aanstelling op de laatste plaats van de FIFA-wereldranglijst. Het team stond vooral bekend om een historische 31-0 nederlaag tegen Australië.

Over zijn tijd bij het nationale elftal werd een documentaire gemaakt. Deze documentaire genaamd 'Next Goal Wins' is recent ook verfilmd en vanaf nu te zien op Disney Plus. Rongen wist uiteindelijk met het nationale team voor het eerst in de historie een wedstrijd te winnen. In een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tonga werd het 2-1 voor Amerikaans Samoa, en dit leidde tot een groot feest op het eiland.

Een terugkeer naar het eiland?

Op dit moment is Rongen in Amerika nog actief als commentator bij Inter Miami. Hij maakt van dichtbij mee hoe groot de impact van Messi is in Amerika. "Een week na de komst van Messi zag je dat het aantal toeschouwers explosief toenam. Het is natuurlijk een fantastische transfer voor Inter Miami, maar ook voor de MLS."

Met het WK van 2026 in het vooruitzicht heeft Amerika veel aandacht voor het voetbal. De sport die in het verleden nooit echt van de grond kwam in het land is er nu bijna niet meer weg te denken. Voor Rongen liggen er misschien nog wel kansen voor het aankomende toernooi. Recent werd hij namelijk weer benaderd door de voetbalbond van Amerikaans Samoa om een rol te spelen in de aankomende kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap. "Daar ga ik binnenkort heen om te kijken wat er mogelijk is, het zou een mooie manier zijn voor mij om ook de cirkel rond te maken."