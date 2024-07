Bondscoach Ronald Koeman moet out-of-the-box denken: 'Wat hebben we te verliezen?'

Nederland krijgt dringend het advies om risico's te nemen in de halve finale tegen Engeland. Alleen dan heeft Oranje kans om de finale te halen. Zo luidt de mening van oud-international Erik Meijer. Volgens René Meulensteen hoeven we daar als Nederlanders niet vanuit te gaan. "Ik ga uit van een schaakspel."

Meijer is van mening dat het al een hele prestatie is om de halve finale op een EK te halen. "Nederland had al moeite om zich te kwalificeren voor dit EK, maar staan gewoon in de halve finale. Dat is toch waanzinnig?", zegt Meijer tegen Sportnieuws.nl. "Hopelijk denkt Koeman een beetje out-of-the-box en neemt hij wat risico's. Wat hebben we te verliezen? Alles wat nu komt, is bonus."

Weinig spektakel verwacht

Als het aan Meulensteen ligt, hoeven we niet te veel te verwachten van de halve finale tussen Nederland en Engeland. "Ik verwacht niet te veel van beide ploegen, want het niveau is niet bepaald 'wauw'. Ik denk dat beide ploegen weinig risico's zullen nemen en dat het daardoor een schaakspel wordt, waarbij weinig gebeurd", aldus Meulensteen.

Toch hoopt Meulensteen dat Ronald Koeman zijn mannen vooruit durft te sturen. "Hopelijk heeft Oranje de moed om volle bak te gaan met hoog druk om op die manier kansen te creëren. Dat deden ze ook tegen Roemenië en daar hadden ze ook zomaar met 6-0 kunnen winnen."

Afschuw om speelwijze Engeland

De kritiek op het veldspel van Engeland is niet mals. Meijer kan zich daarin vinden, maar waakt voor onderschatting. "Het veldspel is niet om aan te zien, maar ze geven ook heel weinig weg. Het was voor Zwitserland, die een beetje spelen zoals Nederland, ook heel erg lastig om door die Engelse verdediging te komen. En ze hebben voorin aan één kans genoeg."

Meulensteen, tegenwoordig assistent bij Australië, hoopt dat Nederland lering heeft getrokken uit de wedstrijd van Zwitserland tegen Engeland. "Zwitserland had veel te veel respect, want toen ze de handrem eraf haalden, werd het een stuk beter. En ook een klein landje als Slowakije speelde Engeland van de mat af. Dat moet Nederland ook kunnen, hoor."

Teamgevoel gaat doorslag geven

Bij Engeland wordt vaak gezegd dat het geen team is, maar een groep individuen. Bij Nederland is het tegenovergestelde het geval, ziet Meijer. "Ons team groeit met de wedstrijd. Hoe ze na afloop staan te juichen met z'n allen, van de de trainer tot de materiaalman en van de video-specialist tot aanvoerder Van Dijk. Dat heb je nodig om die Engelsen te verslaan."

Voorspellen geblazen

De beide heren zijn chauvinistisch als het gaat om het resultaat van Nederland tegen Engeland. "Het wordt 2-1 voor Nederland. Ik denk dat wij over negentig minuten beter zijn dan Engeland, dus we gaan naar de finale", zeggen Meijer en Meulensteen. De eerstgenoemde hoopt op een revanche van de WK-finale in 2010. "Dat zou prachtig zijn en dan wél winnen, net als in 1988."

