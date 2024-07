Fitte selecties Nederland en Engeland, zelfs conditietrainer zit er bovenop: 'Let's go, rennen maar!'

Het was een drukte van jewelste bij de laatste training van het Nederlands elftal voorafgaand aan de halve finale tegen Engeland. Waar normaal gesproken alleen de Nederlandse media nog even een blik op de selectie werpen, waren er nu veel meer buitenlandse media aanwezig.

Waar heel Europa het van links naar rechts van de Oranjemars kent, draait het toch echt nog altijd om de spelers op het veld. De halve finale staat voor de deur in Dortmund en het Nederlands elftal had nog één training te gaan in een snikheet Wolfsburg. Veel media, waaronder Spaanse en Engelse, waren aanwezig om een stukje van de laatste training te zien. De EK-hype is aanwezig, iedereen wacht met smart op de halve finales.

'Engeland is niet om aan te koekeloeren': René van der Gijp overtuigd van EK-finale voor Nederland Nederland heeft een grote kans om de finale te bereiken van het EK voetbal. Dat stelt René van der Gijp althans. De analist beweert in Vandaag Inside dat tegenstander Engeland helemaal niet zoveel voorstelt.

Fitte groep

Waar Oranje de vorige wedstrijd met 25 man naar de speelstad ging, doen ze dat nu met een volledige selectie. Ian Maatsen was toen ziek maar traint alweer de hele week mee. Met de kleine pijntjes die sommige spelers hadden, lijkt het ook goed te zitten. Niemand traint apart of met een aangepast programma.

Ronald Koeman wordt herinnerd aan eerder duel met Engeland: 'Natuurlijk was dat rood' De oudere fans in Engeland zijn geen fan van Ronald Koeman. In 1993 had hij een dubieuze rol in een WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Engeland, waardoor de Engelsen uiteindelijk niet naar het WK gingen.

'Een dag voor de wedstrijd'

Met de motivatie zit het wel goed, iedereen wordt op scherp gehouden. Zelfs de conditietrainer houdt er flink de vaart in. Normaal is er een lang praatje in de middencirkel maar nu ging hij snel te werk. "Hup, het is de laatste dag voor de wedstrijd. Let's go, rennen maar!" Er werd weer genoeg gelachen op de training, wat de goede sfeer bij Oranje laat zien.

Gareth Southgate krijgt altijd kritiek in Engeland: 'Mensen denken dat iedereen het kan met deze groep' De trainer bij de tegenstander van Oranje zit ondertussen al acht jaar op de trainersstoel. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, ook dit EK weer niet. Toch staat hij 'weer' in een halve finale, waar vorig EK de finale werd bereikt. Vanwaar dan toch de aanhoudende kritiek? Jacob Whitehead van The Athletic weet het: "Mensen denken dat iedereen het kan met deze groep."

Druk ligt bij Engeland

Een belangrijk element richting Engeland, waar de sfeer meer gespannen is. Als je de Engelse media moet geloven, ligt alle druk bij Engeland voor deze wedstrijd. Ze zijn niet overtuigd van het Engelse spel, maar verwachten wel een overwinning. "Op een of andere manier", valt te lezen bij BBC. Daarbij is er al vanaf de start van het EK druk op Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland.

Selectie Engeland

Ook bij Engeland zijn alle 26 spelers op het veld verschenen voor de afsluitende training voor de halve finale van het EK tegen Nederland. Keepers Jordan Pickford, Aaron Ramsdale en Dean Henderson waren traditiegetrouw een kwartier eerder dan de rest van de selectie op het veld in Blankenhain, waar de Engelsen hun basiskamp hebben. Later op dinsdag reist de ploeg van bondscoach Gareth Southgate, net als Oranje, naar speelstad Dortmund.

In Nederland kwam juist goed nieuws: Ronald Koeman blijft ook bij het WK nog de bondscoach van het Nederlands elftal. De sfeer is relaxed richting de halve finale. "Op weg naar iets moois", is het devies voor Oranje. En dat is natuurlijk de finale, voor het eerst sinds 1988. Ook toen was het in Duitsland. Koeman zei al eerder: "Het is alleen geslaagd als we die bereiken én winnen."

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.