'Wout Weghorst in de basis tegen Engeland gaat weerstand oproepen bij Virgil van Dijk en Nathan Aké'

Aad de Mos geeft in de dagelijkse videorubriek Toss van De Mos zijn scherpe mening over de verrichtingen van Nederland op het EK voetbal. "Ik zou met Wout Weghorst beginnen", stelt de ex-toptrainer in aanloop naar de halve finale tegen Engeland.

De Mos vindt dat bondscoach Ronald Koeman niet anders kan dan met een andere spits te gaan spelen tegen Engeland. "Ik zou met Weghorst beginnen. Dat is ook een signaal naar de groep toe. Vanaf het begin erop klappen en de Engelsen geen enkel gevoel geven dat ze iets kunnen doen."

Moet Wout Weghorst de eerste spits van Oranje worden op het EK? Zo doet Nederland het met hem in de basis Het Nederlands elftal zit bij de laatste vier van het EK, maar wie moet er in de spits staan tegen Engeland in de halve finale? Ronald Koeman kiest elke keer opnieuw voor Memphis Depay, maar de naam Wout Weghorst wordt over de tribune gescandeerd. Wat zeggen de statistieken?

'Dat houdt een keer op'

Weghorst viel in de rust in tegen Turkije en met hem in de punt van de aanval draaide Oranje een achterstand om in de kwartfinale. De spits wordt het hele toernooi al gebruikt als plan B en dus wil Koeman hem misschien wel achter de hand houden. Dat kan hij beter niet doen volgens De Mos: "Je kunt niet blijven bijspijkeren met Weghorst, dat houdt een keer op. Dat kun je niet twee keer doen."

Aad de Mos geeft Ronald Koeman advies over spitspositie: 'Daarmee geef je een signaal af' Aad de Mos geeft in de dagelijkse videorubriek zijn scherpe mening over het EK voetbal. Dit keer kijkt hij vooruit naar de eerste kwartfinale tussen Spanje en Frankrijk en bespreekt hij met onze verslaggever Aron Kleeven de laatste ontwikkelingen rond het Nederlands elftal.

De discussie over de spitspositie wordt al het hele EK gevoerd. Memphis Depay stelt tot nu toe teleur met slechts één doelpunt, terwijl pinchhitter Wout Weghorst al een aantal keer een wedstrijd deed kantelen. Tegen Turkije speelden de twee na rust samen en dat beviel De Mos wel: "Het zat tegen de perfectie aan."

'Levert weerstand op'

Wel denkt hij dat niet iedereen binnen de selectie blij zal zijn zal zijn om met die aanvallende formatie te starten tegen Engeland: "Dat levert misschien weerstand op bij Nathan Aké en Virgil van Dijk, die pakten een gele kaart omdat ze meer ruimtes moesten verdedigen en meer in moesten grijpen. Daar wringt het schoentje. Maar Koeman moet nu doorpakken. Als hij wil winnen, moet hij aan zet zijn en niet de spelers laten meedenken."

Micky van de Ven krijgt steun van Cody Gakpo bij moeilijke vraag over Bukayo Saka: 'Zuur om over jezelf te zeggen' Micky van de Ven was zaterdag als invaller de grote held tegen Turkije in de kwartfinale van het EK door in de slotfase de bal van de lijn te halen. Het roept de vraag op of de snelle verdediger niet gewoon een basisplaats moet krijgen bij Oranje in de halve finale om Bukayo Saka af te stoppen. Van de Ven kreeg een hele moeilijke vraag over de Engelse aanvaller, maar gelukkig schoot Cody Gakpo te hulp.

Met Aké is een andere speler genoemd die heftige concurrentie krijgt binnen de selectie door de sterke prestaties van Micky van de Ven als invaller. Moet Koeman met hem starten tegen Engeland als wapen tegen de snelheid van Bukayo Saka? "Nee, dat zou ik nooit doen. Als hij het dan niet goed doet, ben je twee spelers kwijt. Ik zou altijd met Aké spelen. Die snelheid kan hij alleen gebruiken bij counters en Aké heeft ook snelheid."

Op naar de EK-finale

De Mos voorspelt trouwens dat Oranje voor het eerst sinds 1988 de EK-finale gaat halen. Hij ziet een heldenrol weggelegd voor de doelman: "Nederland gaat door na penalty's en Bart Verbruggen stopt er twee. Hij wordt de held."

Spanje of Frankrijk?

Ook blikt De Mos vooruit op de eerste halve finale tussen Spanje en Frankrijk: "Mijn voorspelling is dat we Frankrijk krjigen in de finale. Als je slecht speelt, komt een goede wedstrijd dichterbij. Spanje heeft alle wedstrijden goed gespeeld, dus ga er maar aanstaan. Zeven wedstrijden goed spelen, is heel lastig."

'Wat een wereldklasse, die twee heb je nodig': volop bewondering voor uitblinkers bij Nederland Aad de Mos geeft in de dagelijkse videorubriek Toss van De Mos zijn scherpe mening over de verrichtingen van Nederland op het EK voetbal. "Het is knap dat Ronald Koeman zo snel Wout Weghorst brengt om dingen te veranderen", stelt de ex-toptrainer.

Bikkelharde analyse over Oranje ondanks succes op EK tegen Turkije: 'Meer geluk dan wijsheid' Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Van Aerle was allesbehalve onder de indruk het Nederlands elftal tegen Turkije (2-1 winst). "Daarna begon het weer van vooraf aan", zegt de winnaar van het EK 1988.

