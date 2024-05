Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain | Op deze zender kijk je live naar de halve finale van de Champions League

De Champions League is alweer aanbeland bij de halve finales. Nog even en nieuwe winnaar van het miljardenbal is bekend. Dinsdag speelden Bayern München en Real Madrid een meeslepend duel, een dag later is het de beurt aan Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain.

Woensdag treffen Dortmund en PSG elkaar opnieuw dit jaar. Eerder zaten ze al bij elkaar in de poule. PSG won destijds eenmaal met 2-0 en het werd een keer gelijk: 1-1. Het belooft in ieder geval een spannend duel te worden, net als de meeslepende andere halve finale tussen Bayern München en Real Madrid (2-2).

Bayern München en Real Madrid zorgen voor spektakel: Vinicius Junior vervult hoofdrol Real Madrid heeft dinsdagavond op z'n 'Reals' een gelijkspel uit het vuur gesleept op bezoek bij Bayern München. Ondanks dat de thuisploeg voetballend beter was, eindigde het heenduel in de halve finale van de Champions League gelijk: 2-2. Volgende week woensdag staat de return in Madrid op het programma.

Op welke zender is Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain?

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain begint om 21:00 uur. De wedstrijd is in Nederland live te zien op het open net. Op zender RTL 7 is het duel vanaf de aftrap in Duitsland te zien. De voorbeschouwing daar begint een uur eerder om 19:55 uur. Wil je een andere voorbeschouwing of commentator, dan kun je ook nog inschakelen bij Ziggo Sport (het gratis Kanaal 14) of Ziggo Sport Select. Daar begint de uitzending om 20:30 uur.

Malen en Maatsen

Dortmund, dat in de knock-outfase afrekende met PSV en Atlético Madrid, kreeg goed nieuws uit de ziekenboeg. Donyell Malen is fit genoeg om te spelen. Of hij vanaf de aftrap begint, is onduidelijk. Dat lijkt wel het geval voor Ian Maatsen, de andere Nederlander van Dortmund.

Borussia Dortmund gaat met Donyell Malen en Ian Maatsen voor 'kleine voorsprong' tegen PSG Borussia Dortmund speelt woensdag de eerste halvefinalewedstrijd tegen Paris Saint-Germain. In de groepsfase van de Champions League speelden beide ploegen ook al tegen elkaar en ondanks dat Dortmund één punt pakte in die twee duels, putten de Duitsers wel hoop uit dat tweeluik.

Paris Saint-Germain

Het was afgelopen weekend feest in Parijs. De Franse topclub werd weer kampioen van Frankrijk en maakt nog altijd kans op de treble. De ogen zijn uiteraard gericht op sterspeler Kylian Mbappé, die dit jaar al acht keer scoorde in de Champions League. PSG schakelde in de knock-outfase Real Sociedad en FC Barcelona uit. Mbappé maakte vijf goals in vier duels.