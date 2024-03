Brobbey verzuimt sterk Ajax te belonen: beslissing moet vallen in Birmingham

Ajax heeft in eigen huis niet weten te winnen van Aston Villa. Brian Brobbey was de gevaarlijkste man aan de zijde van de Amsterdammers en kreeg dé kans van de wedstrijd. Een klein duwtje gooide roet in het eten. Het werd uiteindelijk 0-0 in de Johan Cruijff ArenA. Aston Villa komt goed weg in Amsterdam en heeft een goede uitgangspositie in Engeland, maar Ajax hoeft zeker niet bang te zijn voor hen.

De gevaarlijkste man van de afgelopen weken bij Ajax, Brian Brobbey, was weer lekker op dreef tegen Villa. Het hangen en wurgen begon gelijk en hij zette druk op elke bal. Niet Brobbey maar Moussa Diaby kreeg de eerste kans van de wedstrijd. Hij creëerde wat ruimte voor zichzelf en testte Diant Ramaj, maar schoot recht in zijn handen. Een ieder die had gedacht dat Ajax de onderliggende partij zou zijn, kwam bedrogen uit. De Amsterdammers namen na een kwartier het iniatief en duwden aan de hand van Brobbey, Aston Villa tot eigen helft terug.

De duw

Na een kwartier kwam de Ajax-spits vogelvrij voor de goal, maar kopte hij de bal te dichtbij Martínez en vanuit buitenspelpositie. Twintig minuten later kreeg Brobbey dé kans van de wedstrijd. De jarige Jorrel Hato stuurde hem diep maar in de weg naar de goal werd de spits net op tijd even in de weg gezeten middels een duwtje. Zijn schot belandde in het zijnet. Het was wachten tot zijn kansen een goal opleverden.

De elleboog

Aston Villa had iets meer grip op Ajax na rust, en vooral de opdracht gekregen van Emery om Brobbey aan te pakken. Lenglet beukte er een aantal keer hard in bij Brobbey, die een zware tweede helft tegemoet kon gaan. Het was het welbekende sleur en trekwerk waarmee hij de bal moest behouden. Zelfs in eigen zestien was hij niet veilig. Bij het wegkoppen van een corner werd hij in het gezicht geraakt.

Op zoek naar Brobbey

Ajax bleef ook in de tweede helft de betere ploeg, Villa kwam totaal niet uit de verf. Meermaals kwamen de Amsterdammers eruit, op zoek naar Brobbey in de zestien. Een lage voorzet werd vlak voor hem én Hlynsson weggegrist door Martínez. In de 67e minuut was het Taylor die een schot kon lossen op de Argentijnse goalie maar die werd gekeerd. Het was tot zo ver een frustrerende wedstrijd voor Brobbey die meermaals zijn handen ten hemel sloeg. "Wanneer gaat het gebeuren?", hoor je hem schreeuwen.

Brobbey en Akpom

Voor de laatste tien minuten kreeg Brobbey steun van Chuba Akpom in de spits, zij mochten het slotoffensief voor Ajax gaan leiden. Drie punten zouden verdiend zijn en alles minder dan dat zou voelen als een beroving. En die twee zorgden gelijk voor chaos: Brobbey stuurde Akpom diep waarna Ezri Konsa de noodrem moest gebruiken. Hij had al geel en kreeg zijn tweede: douchen dus. Dat voordeel bleef er niet lang, Gooijer haalde drie minuten later Zaniolo neer. Ook dat was zijn tweede geel. De laatste minuten werd er tien tegen tien gespeeld.

Trekken en duwen

Terwijl de vierde official de vier minuten blessuretijd omhoog hield, werd Brobbey maar weer eens diep gestuurd. Hij kon één op één komen ware het niet dat hij weer vastgehouden werd. Brobbey wilde te lang doorgaan en ging niet liggen. De aanval stokte daardoor wel, nog altijd 0-0. Daar bleef het ook bij, zo vergeet Ajax én ook Brobbey zichzelf te belonen. maar kan er hoop geput worden voor in Engeland: Ajax was onder leiding van Brobbey heer en meester in Amsterdam.