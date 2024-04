Cambuur-speler Remco Balk geschiedenisboeken in door dertiende (!) gele kaart van het seizoen

Remco Balk heeft zaterdag onverhoopt een stukje KKD-geschiedenis geschreven. Balk pakte tegen FC Groningen zijn dertiende gele kaart van het seizoen en evenaarde daarmee Sander Duits (2008/09) en Philippe Liard (2010/11). Balk is voor de volgende wedstrijd geschorst, maar heeft daarna nog twee duels om het record naar veertien te krijgen.

Cambuur werd voor rust van het kastje naar de muur gestuurd door FC Groningen, dat na 45 minuten met 2-0 ging rusten. Balk had toen net een gele kaart op zak. In de blessuretijd van de eerste helft gaf scheidsrechter Erwin Blank hem zijn dertiende gele prent van het seizoen na een typische overtreding van een aanvaller. Balk zette een sliding in op een plek waar dat niet echt nodig was.

De vorige keer toen hij zijn twaalfde kaart kreeg, gaf Balk de scheidsrechter de schuld. "Scheidsrechters zoeken mij sowieso, 100 procent", zei hij na zijn kaart tegen FC Eindhoven. De 22-jarige Balk is omdat hij de grens van tien is gepasseerd iedere keer geschorst wanneer hij tegen een gele kaart aanloopt. Hij mist dus de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. Balk is er weer bij tegen Roda JC (uit), maar als hij die wedstrijd geel pakt dan mist hij de slotwedstrijd tegen Helmond Sport in eigen huis.